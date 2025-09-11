Daugiau apie HELI

HeliChain logotipas

HeliChain kaina(HELI)

1 HELI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00097399
-3.88%1D
USD
HeliChain (HELI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:06:24(UTC+8)

HeliChain (HELI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00070033
24 val. žemiausia
$ 0.0019557
24 val. aukščiausia

$ 0.00070033
$ 0.0019557
--
--
-0.69%

-3.88%

-39.60%

-39.60%

HeliChain (HELI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00097399. Per pastarąsias 24 valandas HELI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00070033 iki aukščiausios $ 0.0019557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HELI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HELI per pastarąją valandą pasikeitė -0.69%, per 24 valandas – -3.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -39.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HeliChain (HELI) rinkos informacija

--
$ 2.24M
$ 39.91M
--
40,971,518,123
HELI

Dabartinė HeliChain rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.24M. HELI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 40971518123. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.91M

HeliChain (HELI) kainos istorija USD

Stebėkite HeliChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000393163-3.88%
30 dienų$ -0.0020103-67.54%
60 dienų$ -0.0032169-76.91%
90 dienų$ -0.0045013-82.33%
HeliChain kainos pokytis šiandien

Šiandien HELI užfiksuotas $ -0.0000393163 (-3.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HeliChain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0020103 (-67.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HeliChain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HELI rodiklis pasikeitė $ -0.0032169 (-76.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HeliChain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0045013 (-82.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HeliChain (HELI) pokyčius?

Peržiūrėkite HeliChain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HeliChain (HELI)

Designed to empower individuals through mobile phone mining and the creation of our native cryptocurrency. With a focus on accessibility and widespread adoption, HeliChain revolutionizes the way people engage with blockchain technology and participate in the decentralized ecosystem.

HeliChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HeliChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HELIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HeliChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HeliChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HeliChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HeliChain (HELI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HeliChain (HELI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HeliChain prognozes.

Peržiūrėkite HeliChain kainos prognozę dabar!

HeliChain (HELI) Tokenomika

Supratimas apie HeliChain (HELI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HELIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HeliChain (HELI)

Ieškote, kaip nusipirkti HeliChain? Viskas paprasta ir patogu! HeliChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HELI į vietos valiutas

1 HeliChain(HELI) į VND
25.63054685
1 HeliChain(HELI) į AUD
A$0.0014707249
1 HeliChain(HELI) į GBP
0.0007110127
1 HeliChain(HELI) į EUR
0.0008278915
1 HeliChain(HELI) į USD
$0.00097399
1 HeliChain(HELI) į MYR
RM0.0041102378
1 HeliChain(HELI) į TRY
0.0402063072
1 HeliChain(HELI) į JPY
¥0.14317653
1 HeliChain(HELI) į ARS
ARS$1.387448755
1 HeliChain(HELI) į RUB
0.082302155
1 HeliChain(HELI) į INR
0.0858474786
1 HeliChain(HELI) į IDR
Rp15.9670466256
1 HeliChain(HELI) į KRW
1.3527552312
1 HeliChain(HELI) į PHP
0.055712228
1 HeliChain(HELI) į EGP
￡E.0.046848919
1 HeliChain(HELI) į BRL
R$0.005259546
1 HeliChain(HELI) į CAD
C$0.0013441062
1 HeliChain(HELI) į BDT
0.118631982
1 HeliChain(HELI) į NGN
1.4690593771
1 HeliChain(HELI) į COP
$3.8195602244
1 HeliChain(HELI) į ZAR
R.0.0170350851
1 HeliChain(HELI) į UAH
0.0402063072
1 HeliChain(HELI) į VES
Bs0.15194244
1 HeliChain(HELI) į CLP
$0.93600439
1 HeliChain(HELI) į PKR
Rs0.2766228999
1 HeliChain(HELI) į KZT
0.5250585292
1 HeliChain(HELI) į THB
฿0.0309631421
1 HeliChain(HELI) į TWD
NT$0.0295216369
1 HeliChain(HELI) į AED
د.إ0.0035745433
1 HeliChain(HELI) į CHF
Fr0.0007694521
1 HeliChain(HELI) į HKD
HK$0.0075776422
1 HeliChain(HELI) į AMD
֏0.3721713189
1 HeliChain(HELI) į MAD
.د.م0.0087951297
1 HeliChain(HELI) į MXN
$0.018116214
1 HeliChain(HELI) į SAR
ريال0.0036524625
1 HeliChain(HELI) į PLN
0.0035453236
1 HeliChain(HELI) į RON
лв0.0042173767
1 HeliChain(HELI) į SEK
kr0.0090970666
1 HeliChain(HELI) į BGN
лв0.0016265633
1 HeliChain(HELI) į HUF
Ft0.3272801198
1 HeliChain(HELI) į CZK
0.0203174314
1 HeliChain(HELI) į KWD
د.ك0.00029706695
1 HeliChain(HELI) į ILS
0.0032336468
1 HeliChain(HELI) į AOA
Kz0.8911131909
1 HeliChain(HELI) į BHD
.د.ب0.00036719423
1 HeliChain(HELI) į BMD
$0.00097399
1 HeliChain(HELI) į DKK
kr0.0062140562
1 HeliChain(HELI) į HNL
L0.0255282779
1 HeliChain(HELI) į MUR
0.044316545
1 HeliChain(HELI) į NAD
$0.0171227442
1 HeliChain(HELI) į NOK
kr0.0096717207
1 HeliChain(HELI) į NZD
$0.0016363032
1 HeliChain(HELI) į PAB
B/.0.00097399
1 HeliChain(HELI) į PGK
K0.0041297176
1 HeliChain(HELI) į QAR
ر.ق0.0035453236
1 HeliChain(HELI) į RSD
дин.0.0975548384

HeliChain išteklius

Išsamesnei HeliChain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HeliChain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HeliChain

Kiek HeliChain(HELI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HELI kaina USD valiuta yra 0.00097399USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HELI į USD kaina?
Dabartinė HELI kaina USD valiuta yra $ 0.00097399. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HeliChain rinkos kapitalizacija?
HELI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HELI apyvartoje?
HELI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HELI kaina?
HELI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HELI kaina?
HELI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra HELI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HELI yra $ 2.24MUSD.
Ar HELI kaina šiais metais kils?
HELI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HELI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
HeliChain (HELI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HELI-į-USD skaičiuoklė

Suma

HELI
HELI
USD
USD

1 HELI = 0.00097399 USD

Prekiauti HELI

HELIUSDT
$0.00097399
-3.86%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

