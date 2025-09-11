Hamster (HAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000003238. Per pastarąsias 24 valandas HAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000317 iki aukščiausios $ 0.0000000003331 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAM kaina yra $ 0.11635160945090664, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAM per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hamster (HAM) rinkos informacija
No.2266
$ 772.01K
$ 772.01K$ 772.01K
$ 55.39K
$ 55.39K$ 55.39K
$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M
2,384.23T
2,384.23T 2,384.23T
10,000,000,000,000,000
10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000
10,000,000,000,000,000
10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000
23.84%
BSC
Dabartinė Hamster rinkos kapitalizacija yra $ 772.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.39K. HAM apyvartoje yra 2,384.23T vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.24M
Hamster (HAM) kainos istorija USD
Stebėkite Hamster kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000004398
-1.34%
30 dienų
$ -0.0000000000148
-4.38%
60 dienų
$ -0.0000000000215
-6.23%
90 dienų
$ -0.000000000022
-6.37%
Hamster kainos pokytis šiandien
Šiandien HAM užfiksuotas $ -0.000000000004398 (-1.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hamster 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000000148 (-4.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hamster 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAM rodiklis pasikeitė $ -0.0000000000215 (-6.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hamster 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000000022 (-6.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hamster (HAM) pokyčius?
Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success.
Hamster galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hamster investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hamster mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hamster, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hamster kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hamster (HAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hamster (HAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hamster prognozes.
Supratimas apie Hamster (HAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hamster (HAM)
Ieškote, kaip nusipirkti Hamster? Viskas paprasta ir patogu! Hamster lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.