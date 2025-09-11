Daugiau apie HAI

$0.00838
HAI (HAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:05:12(UTC+8)

HAI (HAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.007869
24 val. žemiausia
$ 0.00839
24 val. aukščiausia

$ 0.007869
$ 0.00839
$ 0.47068067530248303
$ 0.000048907555818186
-0.14%

+2.05%

-7.50%

-7.50%

HAI (HAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.008378. Per pastarąsias 24 valandas HAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007869 iki aukščiausios $ 0.00839 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAI kaina yra $ 0.47068067530248303, o žemiausia – $ 0.000048907555818186.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HAI (HAI) rinkos informacija

No.1310

$ 6.98M
$ 6.98M$ 6.98M

$ 15.68K
$ 15.68K$ 15.68K

$ 8.38M
$ 8.38M$ 8.38M

833.35M
833.35M 833.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,347,785
958,347,785 958,347,785

83.33%

2021-04-01 00:00:00

VET

Dabartinė HAI rinkos kapitalizacija yra $ 6.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.68K. HAI apyvartoje yra 833.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 958347785. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.38M

HAI (HAI) kainos istorija USD

Stebėkite HAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00016834+2.05%
30 dienų$ -0.002676-24.21%
60 dienų$ -0.002263-21.27%
90 dienų$ -0.007162-46.09%
HAI kainos pokytis šiandien

Šiandien HAI užfiksuotas $ +0.00016834 (+2.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002676 (-24.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAI rodiklis pasikeitė $ -0.002263 (-21.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007162 (-46.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HAI (HAI) pokyčius?

Peržiūrėkite HAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HAI (HAI)

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

HAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HAI (HAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HAI (HAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HAI prognozes.

Peržiūrėkite HAI kainos prognozę dabar!

HAI (HAI) Tokenomika

Supratimas apie HAI (HAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HAI (HAI)

Ieškote, kaip nusipirkti HAI? Viskas paprasta ir patogu! HAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HAI į vietos valiutas

1 HAI(HAI) į VND
220.46707
1 HAI(HAI) į AUD
A$0.01265078
1 HAI(HAI) į GBP
0.00611594
1 HAI(HAI) į EUR
0.0071213
1 HAI(HAI) į USD
$0.008378
1 HAI(HAI) į MYR
RM0.03535516
1 HAI(HAI) į TRY
0.34584384
1 HAI(HAI) į JPY
¥1.231566
1 HAI(HAI) į ARS
ARS$11.934461
1 HAI(HAI) į RUB
0.707941
1 HAI(HAI) į INR
0.73843692
1 HAI(HAI) į IDR
Rp137.34424032
1 HAI(HAI) į KRW
11.63603664
1 HAI(HAI) į PHP
0.4792216
1 HAI(HAI) į EGP
￡E.0.4029818
1 HAI(HAI) į BRL
R$0.0452412
1 HAI(HAI) į CAD
C$0.01156164
1 HAI(HAI) į BDT
1.0204404
1 HAI(HAI) į NGN
12.63645362
1 HAI(HAI) į COP
$32.85482968
1 HAI(HAI) į ZAR
R.0.14653122
1 HAI(HAI) į UAH
0.34584384
1 HAI(HAI) į VES
Bs1.306968
1 HAI(HAI) į CLP
$8.051258
1 HAI(HAI) į PKR
Rs2.37943578
1 HAI(HAI) į KZT
4.51641224
1 HAI(HAI) į THB
฿0.26633662
1 HAI(HAI) į TWD
NT$0.25393718
1 HAI(HAI) į AED
د.إ0.03074726
1 HAI(HAI) į CHF
Fr0.00661862
1 HAI(HAI) į HKD
HK$0.06518084
1 HAI(HAI) į AMD
֏3.20131758
1 HAI(HAI) į MAD
.د.م0.07565334
1 HAI(HAI) į MXN
$0.1558308
1 HAI(HAI) į SAR
ريال0.0314175
1 HAI(HAI) į PLN
0.03049592
1 HAI(HAI) į RON
лв0.03627674
1 HAI(HAI) į SEK
kr0.07825052
1 HAI(HAI) į BGN
лв0.01399126
1 HAI(HAI) į HUF
Ft2.81517556
1 HAI(HAI) į CZK
0.17476508
1 HAI(HAI) į KWD
د.ك0.00255529
1 HAI(HAI) į ILS
0.02781496
1 HAI(HAI) į AOA
Kz7.66511598
1 HAI(HAI) į BHD
.د.ب0.003158506
1 HAI(HAI) į BMD
$0.008378
1 HAI(HAI) į DKK
kr0.05345164
1 HAI(HAI) į HNL
L0.21958738
1 HAI(HAI) į MUR
0.381199
1 HAI(HAI) į NAD
$0.14728524
1 HAI(HAI) į NOK
kr0.08319354
1 HAI(HAI) į NZD
$0.01407504
1 HAI(HAI) į PAB
B/.0.008378
1 HAI(HAI) į PGK
K0.03552272
1 HAI(HAI) į QAR
ر.ق0.03049592
1 HAI(HAI) į RSD
дин.0.83914048

Išsamesnei HAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HAI

Kiek HAI(HAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HAI kaina USD valiuta yra 0.008378USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HAI į USD kaina?
Dabartinė HAI kaina USD valiuta yra $ 0.008378. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HAI rinkos kapitalizacija?
HAI rinkos kapitalizacija yra $ 6.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HAI apyvartoje?
HAI apyvartoje yra 833.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HAI kaina?
HAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.47068067530248303USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HAI kaina?
HAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000048907555818186USD.
Kokia yra HAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HAI yra $ 15.68KUSD.
Ar HAI kaina šiais metais kils?
HAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:05:12(UTC+8)

HAI (HAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

