Daugiau apie H

H Kainos informacija

H Baltoji knyga

H Oficiali svetainė

H Tokenomika

H Kainų prognozė

H Istorija

H pirkimo vadovas

Hvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

H Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Humanity logotipas

Humanity kaina(H)

1 H į USD – tiesioginė kaina:

$0.03723
$0.03723$0.03723
-7.36%1D
USD
Humanity (H) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:04:48(UTC+8)

Humanity (H) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0366
$ 0.0366$ 0.0366
24 val. žemiausia
$ 0.04146
$ 0.04146$ 0.04146
24 val. aukščiausia

$ 0.0366
$ 0.0366$ 0.0366

$ 0.04146
$ 0.04146$ 0.04146

$ 0.15748596182897467
$ 0.15748596182897467$ 0.15748596182897467

$ 0.01799202366031281
$ 0.01799202366031281$ 0.01799202366031281

-0.46%

-7.35%

+15.81%

+15.81%

Humanity (H) realiojo laiko kaina yra $ 0.03721. Per pastarąsias 24 valandas H svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0366 iki aukščiausios $ 0.04146 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia H kaina yra $ 0.15748596182897467, o žemiausia – $ 0.01799202366031281.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, H per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -7.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Humanity (H) rinkos informacija

No.455

$ 76.72M
$ 76.72M$ 76.72M

$ 731.83K
$ 731.83K$ 731.83K

$ 372.10M
$ 372.10M$ 372.10M

2.06B
2.06B 2.06B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.61%

ETH

Dabartinė Humanity rinkos kapitalizacija yra $ 76.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 731.83K. H apyvartoje yra 2.06B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 372.10M

Humanity (H) kainos istorija USD

Stebėkite Humanity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0029578-7.35%
30 dienų$ -0.00002-0.06%
60 dienų$ -0.00955-20.43%
90 dienų$ +0.01221+48.84%
Humanity kainos pokytis šiandien

Šiandien H užfiksuotas $ -0.0029578 (-7.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Humanity 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002 (-0.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Humanity 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, H rodiklis pasikeitė $ -0.00955 (-20.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Humanity 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01221 (+48.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Humanity (H) pokyčius?

Peržiūrėkite Humanity kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Humanity (H)

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Humanity galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Humanity investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti Hstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Humanity mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Humanity, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Humanity kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Humanity (H) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Humanity (H) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Humanity prognozes.

Peržiūrėkite Humanity kainos prognozę dabar!

Humanity (H) Tokenomika

Supratimas apie Humanity (H) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Hišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Humanity (H)

Ieškote, kaip nusipirkti Humanity? Viskas paprasta ir patogu! Humanity lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

H į vietos valiutas

1 Humanity(H) į VND
979.18115
1 Humanity(H) į AUD
A$0.0561871
1 Humanity(H) į GBP
0.0271633
1 Humanity(H) į EUR
0.0316285
1 Humanity(H) į USD
$0.03721
1 Humanity(H) į MYR
RM0.1570262
1 Humanity(H) į TRY
1.5360288
1 Humanity(H) į JPY
¥5.46987
1 Humanity(H) į ARS
ARS$53.005645
1 Humanity(H) į RUB
3.144245
1 Humanity(H) į INR
3.2796894
1 Humanity(H) į IDR
Rp609.9999024
1 Humanity(H) į KRW
51.6802248
1 Humanity(H) į PHP
2.128412
1 Humanity(H) į EGP
￡E.1.789801
1 Humanity(H) į BRL
R$0.200934
1 Humanity(H) į CAD
C$0.0513498
1 Humanity(H) į BDT
4.532178
1 Humanity(H) į NGN
56.1234709
1 Humanity(H) į COP
$145.9212476
1 Humanity(H) į ZAR
R.0.6508029
1 Humanity(H) į UAH
1.5360288
1 Humanity(H) į VES
Bs5.80476
1 Humanity(H) į CLP
$35.75881
1 Humanity(H) į PKR
Rs10.5680121
1 Humanity(H) į KZT
20.0591668
1 Humanity(H) į THB
฿1.1829059
1 Humanity(H) į TWD
NT$1.1278351
1 Humanity(H) į AED
د.إ0.1365607
1 Humanity(H) į CHF
Fr0.0293959
1 Humanity(H) į HKD
HK$0.2894938
1 Humanity(H) į AMD
֏14.2183131
1 Humanity(H) į MAD
.د.م0.3360063
1 Humanity(H) į MXN
$0.692106
1 Humanity(H) į SAR
ريال0.1395375
1 Humanity(H) į PLN
0.1354444
1 Humanity(H) į RON
лв0.1611193
1 Humanity(H) į SEK
kr0.3475414
1 Humanity(H) į BGN
лв0.0621407
1 Humanity(H) į HUF
Ft12.5033042
1 Humanity(H) į CZK
0.7762006
1 Humanity(H) į KWD
د.ك0.01134905
1 Humanity(H) į ILS
0.1235372
1 Humanity(H) į AOA
Kz34.0438011
1 Humanity(H) į BHD
.د.ب0.01402817
1 Humanity(H) į BMD
$0.03721
1 Humanity(H) į DKK
kr0.2373998
1 Humanity(H) į HNL
L0.9752741
1 Humanity(H) į MUR
1.693055
1 Humanity(H) į NAD
$0.6541518
1 Humanity(H) į NOK
kr0.3694953
1 Humanity(H) į NZD
$0.0625128
1 Humanity(H) į PAB
B/.0.03721
1 Humanity(H) į PGK
K0.1577704
1 Humanity(H) į QAR
ر.ق0.1354444
1 Humanity(H) į RSD
дин.3.7265815

Humanity išteklius

Išsamesnei Humanity analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Humanity svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Humanity

Kiek Humanity(H) verta (-as) šiandien?
Dabartinė H kaina USD valiuta yra 0.03721USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė H į USD kaina?
Dabartinė H kaina USD valiuta yra $ 0.03721. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Humanity rinkos kapitalizacija?
H rinkos kapitalizacija yra $ 76.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra H apyvartoje?
H apyvartoje yra 2.06BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) H kaina?
H pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15748596182897467USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) H kaina?
H pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01799202366031281USD.
Kokia yra H prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis H yra $ 731.83KUSD.
Ar H kaina šiais metais kils?
H šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite H kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:04:48(UTC+8)

Humanity (H) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

H-į-USD skaičiuoklė

Suma

H
H
USD
USD

1 H = 0.03721 USD

Prekiauti H

HUSDC
$0.03728
$0.03728$0.03728
-6.89%
HUSDT
$0.03723
$0.03723$0.03723
-7.43%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis