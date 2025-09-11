Daugiau apie GVNR

GVNR kaina(GVNR)

1 GVNR į USD – tiesioginė kaina:

$1.2277
$1.2277$1.2277
+0.10%1D
USD
GVNR (GVNR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:24:19(UTC+8)

GVNR (GVNR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.224
$ 1.224$ 1.224
24 val. žemiausia
$ 1.242
$ 1.242$ 1.242
24 val. aukščiausia

$ 1.224
$ 1.224$ 1.224

$ 1.242
$ 1.242$ 1.242

GVNR (GVNR) realiojo laiko kaina yra $ 1.2277. Per pastarąsias 24 valandas GVNR svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.224 iki aukščiausios $ 1.242 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GVNR kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GVNR per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GVNR (GVNR) rinkos informacija

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

$ 99.74K
$ 99.74K$ 99.74K

$ 24.55M
$ 24.55M$ 24.55M

7.20M
7.20M 7.20M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

ETH

Dabartinė GVNR rinkos kapitalizacija yra $ 8.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.74K. GVNR apyvartoje yra 7.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.55M

GVNR (GVNR) kainos istorija USD

Stebėkite GVNR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001226+0.10%
30 dienų$ -0.2722-18.15%
60 dienų$ -0.2274-15.63%
90 dienų$ +0.8277+206.92%
GVNR kainos pokytis šiandien

Šiandien GVNR užfiksuotas $ +0.001226 (+0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GVNR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2722 (-18.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GVNR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GVNR rodiklis pasikeitė $ -0.2274 (-15.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GVNR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.8277 (+206.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GVNR (GVNR) pokyčius?

Peržiūrėkite GVNR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GVNR (GVNR)

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

GVNR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GVNR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GVNRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GVNR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GVNR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GVNR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GVNR (GVNR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GVNR (GVNR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GVNR prognozes.

Peržiūrėkite GVNR kainos prognozę dabar!

GVNR (GVNR) Tokenomika

Supratimas apie GVNR (GVNR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GVNRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GVNR (GVNR)

Ieškote, kaip nusipirkti GVNR? Viskas paprasta ir patogu! GVNR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GVNR į vietos valiutas

1 GVNR(GVNR) į VND
32,306.9255
1 GVNR(GVNR) į AUD
A$1.853827
1 GVNR(GVNR) į GBP
0.896221
1 GVNR(GVNR) į EUR
1.043545
1 GVNR(GVNR) į USD
$1.2277
1 GVNR(GVNR) į MYR
RM5.180894
1 GVNR(GVNR) į TRY
50.691733
1 GVNR(GVNR) į JPY
¥180.4719
1 GVNR(GVNR) į ARS
ARS$1,748.85865
1 GVNR(GVNR) į RUB
104.894688
1 GVNR(GVNR) į INR
108.369079
1 GVNR(GVNR) į IDR
Rp20,126.226288
1 GVNR(GVNR) į KRW
1,709.879175
1 GVNR(GVNR) į PHP
70.273548
1 GVNR(GVNR) į EGP
￡E.59.162863
1 GVNR(GVNR) į BRL
R$6.62958
1 GVNR(GVNR) į CAD
C$1.694226
1 GVNR(GVNR) į BDT
149.53386
1 GVNR(GVNR) į NGN
1,851.727633
1 GVNR(GVNR) į COP
$4,814.499212
1 GVNR(GVNR) į ZAR
R.21.509304
1 GVNR(GVNR) į UAH
50.679456
1 GVNR(GVNR) į VES
Bs191.5212
1 GVNR(GVNR) į CLP
$1,179.8197
1 GVNR(GVNR) į PKR
Rs348.679077
1 GVNR(GVNR) į KZT
661.828516
1 GVNR(GVNR) į THB
฿39.065414
1 GVNR(GVNR) į TWD
NT$37.223864
1 GVNR(GVNR) į AED
د.إ4.505659
1 GVNR(GVNR) į CHF
Fr0.969883
1 GVNR(GVNR) į HKD
HK$9.551506
1 GVNR(GVNR) į AMD
֏469.116447
1 GVNR(GVNR) į MAD
.د.م11.086131
1 GVNR(GVNR) į MXN
$22.859774
1 GVNR(GVNR) į SAR
ريال4.603875
1 GVNR(GVNR) į PLN
4.468828
1 GVNR(GVNR) į RON
лв5.315941
1 GVNR(GVNR) į SEK
kr11.491272
1 GVNR(GVNR) į BGN
лв2.050259
1 GVNR(GVNR) į HUF
Ft413.084219
1 GVNR(GVNR) į CZK
25.634376
1 GVNR(GVNR) į KWD
د.ك0.3744485
1 GVNR(GVNR) į ILS
4.075964
1 GVNR(GVNR) į AOA
Kz1,119.134489
1 GVNR(GVNR) į BHD
.د.ب0.4628429
1 GVNR(GVNR) į BMD
$1.2277
1 GVNR(GVNR) į DKK
kr7.832726
1 GVNR(GVNR) į HNL
L32.178017
1 GVNR(GVNR) į MUR
55.934012
1 GVNR(GVNR) į NAD
$21.582966
1 GVNR(GVNR) į NOK
kr12.191061
1 GVNR(GVNR) į NZD
$2.062536
1 GVNR(GVNR) į PAB
B/.1.2277
1 GVNR(GVNR) į PGK
K5.205448
1 GVNR(GVNR) į QAR
ر.ق4.468828
1 GVNR(GVNR) į RSD
дин.123.003263

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GVNR

Kiek GVNR(GVNR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GVNR kaina USD valiuta yra 1.2277USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GVNR į USD kaina?
Dabartinė GVNR kaina USD valiuta yra $ 1.2277. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GVNR rinkos kapitalizacija?
GVNR rinkos kapitalizacija yra $ 8.84MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GVNR apyvartoje?
GVNR apyvartoje yra 7.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GVNR kaina?
GVNR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GVNR kaina?
GVNR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GVNR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GVNR yra $ 99.74KUSD.
Ar GVNR kaina šiais metais kils?
GVNR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GVNR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:24:19(UTC+8)

GVNR (GVNR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GVNR-į-USD skaičiuoklė

Suma

GVNR
GVNR
USD
USD

1 GVNR = 1.2277 USD

Prekiauti GVNR

GVNRUSDT
$1.2277
$1.2277$1.2277
+0.13%

