Epic Chain logotipas

Epic Chain kaina(EPIC)

1 EPIC į USD – tiesioginė kaina:

$2.0344
+0.99%1D
USD
Epic Chain (EPIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:48:58(UTC+8)

Epic Chain (EPIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.9134
24 val. žemiausia
$ 2.0671
24 val. aukščiausia

$ 1.9134
$ 2.0671
$ 74.12620852
$ 0.7252176173070083
-0.50%

+0.99%

-4.29%

-4.29%

Epic Chain (EPIC) realiojo laiko kaina yra $ 2.0345. Per pastarąsias 24 valandas EPIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.9134 iki aukščiausios $ 2.0671 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EPIC kaina yra $ 74.12620852, o žemiausia – $ 0.7252176173070083.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EPIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Epic Chain (EPIC) rinkos informacija

No.519

$ 61.04M
$ 1.31M
$ 61.04M
30.00M
30,000,000
ETH

Dabartinė Epic Chain rinkos kapitalizacija yra $ 61.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.31M. EPIC apyvartoje yra 30.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.04M

Epic Chain (EPIC) kainos istorija USD

Stebėkite Epic Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.019943+0.99%
30 dienų$ -0.1448-6.65%
60 dienų$ +1.1098+120.01%
90 dienų$ +0.9995+96.57%
Epic Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien EPIC užfiksuotas $ +0.019943 (+0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Epic Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1448 (-6.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Epic Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EPIC rodiklis pasikeitė $ +1.1098 (+120.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Epic Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.9995 (+96.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Epic Chain (EPIC) pokyčius?

Peržiūrėkite Epic Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Epic Chain (EPIC)

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Epic Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Epic Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EPICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Epic Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Epic Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Epic Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Epic Chain (EPIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Epic Chain (EPIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Epic Chain prognozes.

Peržiūrėkite Epic Chain kainos prognozę dabar!

Epic Chain (EPIC) Tokenomika

Supratimas apie Epic Chain (EPIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EPICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Epic Chain (EPIC)

Ieškote, kaip nusipirkti Epic Chain? Viskas paprasta ir patogu! Epic Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EPIC į vietos valiutas

1 Epic Chain(EPIC) į VND
53,537.8675
1 Epic Chain(EPIC) į AUD
A$3.072095
1 Epic Chain(EPIC) į GBP
1.485185
1 Epic Chain(EPIC) į EUR
1.729325
1 Epic Chain(EPIC) į USD
$2.0345
1 Epic Chain(EPIC) į MYR
RM8.58559
1 Epic Chain(EPIC) į TRY
83.98416
1 Epic Chain(EPIC) į JPY
¥299.0715
1 Epic Chain(EPIC) į ARS
ARS$2,898.14525
1 Epic Chain(EPIC) į RUB
171.91525
1 Epic Chain(EPIC) į INR
179.23945
1 Epic Chain(EPIC) į IDR
Rp33,352.45368
1 Epic Chain(EPIC) į KRW
2,829.62329
1 Epic Chain(EPIC) į PHP
116.312365
1 Epic Chain(EPIC) į EGP
￡E.97.839105
1 Epic Chain(EPIC) į BRL
R$10.9863
1 Epic Chain(EPIC) į CAD
C$2.80761
1 Epic Chain(EPIC) į BDT
247.8021
1 Epic Chain(EPIC) į NGN
3,073.254665
1 Epic Chain(EPIC) į COP
$7,978.41382
1 Epic Chain(EPIC) į ZAR
R.35.583405
1 Epic Chain(EPIC) į UAH
83.98416
1 Epic Chain(EPIC) į VES
Bs317.382
1 Epic Chain(EPIC) į CLP
$1,955.1545
1 Epic Chain(EPIC) į PKR
Rs577.818345
1 Epic Chain(EPIC) į KZT
1,096.75826
1 Epic Chain(EPIC) į THB
฿64.6971
1 Epic Chain(EPIC) į TWD
NT$61.665695
1 Epic Chain(EPIC) į AED
د.إ7.466615
1 Epic Chain(EPIC) į CHF
Fr1.607255
1 Epic Chain(EPIC) į HKD
HK$15.82841
1 Epic Chain(EPIC) į AMD
֏777.402795
1 Epic Chain(EPIC) į MAD
.د.م18.371535
1 Epic Chain(EPIC) į MXN
$37.821355
1 Epic Chain(EPIC) į SAR
ريال7.629375
1 Epic Chain(EPIC) į PLN
7.40558
1 Epic Chain(EPIC) į RON
лв8.809385
1 Epic Chain(EPIC) į SEK
kr19.00223
1 Epic Chain(EPIC) į BGN
лв3.397615
1 Epic Chain(EPIC) į HUF
Ft683.63269
1 Epic Chain(EPIC) į CZK
42.43967
1 Epic Chain(EPIC) į KWD
د.ك0.6205225
1 Epic Chain(EPIC) į ILS
6.75454
1 Epic Chain(EPIC) į AOA
Kz1,861.384395
1 Epic Chain(EPIC) į BHD
.د.ب0.7670065
1 Epic Chain(EPIC) į BMD
$2.0345
1 Epic Chain(EPIC) į DKK
kr12.98011
1 Epic Chain(EPIC) į HNL
L53.324245
1 Epic Chain(EPIC) į MUR
92.56975
1 Epic Chain(EPIC) į NAD
$35.76651
1 Epic Chain(EPIC) į NOK
kr20.202585
1 Epic Chain(EPIC) į NZD
$3.41796
1 Epic Chain(EPIC) į PAB
B/.2.0345
1 Epic Chain(EPIC) į PGK
K8.62628
1 Epic Chain(EPIC) į QAR
ر.ق7.40558
1 Epic Chain(EPIC) į RSD
дин.203.755175

Epic Chain išteklius

Išsamesnei Epic Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Epic Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Epic Chain

Kiek Epic Chain(EPIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EPIC kaina USD valiuta yra 2.0345USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EPIC į USD kaina?
Dabartinė EPIC kaina USD valiuta yra $ 2.0345. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Epic Chain rinkos kapitalizacija?
EPIC rinkos kapitalizacija yra $ 61.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EPIC apyvartoje?
EPIC apyvartoje yra 30.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EPIC kaina?
EPIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 74.12620852USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EPIC kaina?
EPIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7252176173070083USD.
Kokia yra EPIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EPIC yra $ 1.31MUSD.
Ar EPIC kaina šiais metais kils?
EPIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EPIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Epic Chain (EPIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EPIC-į-USD skaičiuoklė

Suma

EPIC
EPIC
USD
USD

1 EPIC = 2.0345 USD

Prekiauti EPIC

EPICUSDT
$2.0344
+0.96%

