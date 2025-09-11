Epic Chain (EPIC) realiojo laiko kaina yra $ 2.0345. Per pastarąsias 24 valandas EPIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.9134 iki aukščiausios $ 2.0671 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EPIC kaina yra $ 74.12620852, o žemiausia – $ 0.7252176173070083.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EPIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Epic Chain (EPIC) rinkos informacija
$ 61.04M
$ 1.31M
$ 61.04M
30.00M
30,000,000
Dabartinė Epic Chain rinkos kapitalizacija yra $ 61.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.31M. EPIC apyvartoje yra 30.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.04M
Epic Chain (EPIC) kainos istorija USD
Stebėkite Epic Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.019943
+0.99%
30 dienų
$ -0.1448
-6.65%
60 dienų
$ +1.1098
+120.01%
90 dienų
$ +0.9995
+96.57%
Epic Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien EPIC užfiksuotas $ +0.019943 (+0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Epic Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1448 (-6.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Epic Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EPIC rodiklis pasikeitė $ +1.1098 (+120.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Epic Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.9995 (+96.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Epic Chain (EPIC) pokyčius?
Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.
Epic Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Epic Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EPICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Epic Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Epic Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Epic Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Epic Chain (EPIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Epic Chain (EPIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Epic Chain prognozes.
Supratimas apie Epic Chain (EPIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EPICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Epic Chain (EPIC)
Ieškote, kaip nusipirkti Epic Chain? Viskas paprasta ir patogu! Epic Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.