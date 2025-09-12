New XAI gork (GORK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite New XAI gork kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GORK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte New XAI gork kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

New XAI gork kainos prognozė
$0.011287
$0.011287
+1.71%
USD
Faktinis
Prognozė
New XAI gork Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

New XAI gork (GORK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, New XAI gork galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011287 prekybos kainą 2025 m.

New XAI gork (GORK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, New XAI gork galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011851 prekybos kainą 2026 m.

New XAI gork (GORK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GORK ateities kaina yra $ 0.012443 su 10.25% augimo norma.

New XAI gork (GORK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GORK ateities kaina yra $ 0.013066 su 15.76% augimo norma.

New XAI gork (GORK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GORK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013719, o augimo norma – 21.55%.

New XAI gork (GORK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GORK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.014405, o augimo norma – 27.63%.

New XAI gork (GORK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. New XAI gork kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.023464 prekybos kainą.

New XAI gork (GORK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. New XAI gork kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.038221 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.011287
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011851
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012443
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013066
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013719
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014405
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015125
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015881
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.016676
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017509
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018385
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019304
    71.03%
  • 2037
    $ 0.020269
    79.59%
  • 2038
    $ 0.021283
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022347
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023464
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės New XAI gork kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.011287
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.011288
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011297
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.011333
    0.41%
New XAI gork (GORK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GORK kaina yra $0.011287. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

New XAI gork (GORK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GORK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011288. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

New XAI gork (GORK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GORK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011297. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

New XAI gork (GORK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GORK kaina yra $0.011333. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė New XAI gork kainų statistika

$ 0.011287
$ 0.011287

+1.71%

$ 11.29M
$ 11.29M

999.99M
999.99M

$ 157.56K
$ 157.56K

--

Naujausia GORK kaina yra $ 0.011287. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.71%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 157.56K.
Be to, GORK turi 999.99M apyvartą ir $ 11.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti New XAI gork (GORK)

Bandote įsigyti GORK? Dabar galite GORK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti New XAI gork ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GORK dabar

New XAI gork istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje New XAI gork, dabartinė New XAI gork kaina yra 0.011293USD. Apyvartinė New XAI gork (GORK) pasiūla yra 0.00 GORK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11.29M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000223
    $ 0.011872
    $ 0.010749
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.001818
    $ 0.013756
    $ 0.00893
  • 30 dienų
    0.36%
    $ 0.002999
    $ 0.013756
    $ 0.008093
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas New XAI gork kaina pasikeitė $-0.000223, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas New XAI gork buvo prekiaujama aukščiausia $0.013756 ir žemiausia $0.00893. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo GORK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį New XAI gork įvyko 0.36%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002999 vertę. Tai rodo, kad GORK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą New XAI gork kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GORK kainų istoriją

Kaip veikia New XAI gork (GORK) kainų prognozės modulis?

New XAI gork Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GORK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius New XAI gork ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GORK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti New XAI gork kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GORK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GORK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą New XAI gork potencialą.

Kodėl GORK kainų prognozė yra svarbi?

GORK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GORK dabar?
Pagal jūsų prognozes, GORK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GORK kainų prognozė?
Remiantis New XAI gork (GORK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GORK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GORK 2026 m.?
1 vieneto New XAI gork (GORK) kaina šiandien yra $0.011287. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GORK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GORK kaina 2027 m.?
New XAI gork (GORK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GORK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GORK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, New XAI gork (GORK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GORK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, New XAI gork (GORK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GORK 2030 m.?
1 vieneto New XAI gork (GORK) kaina šiandien yra $0.011287. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GORK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GORK kainų prognozė 2040 metams?
New XAI gork (GORK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GORK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.