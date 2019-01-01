New XAI gork (GORK) Tokenomika

New XAI gork (GORK) Tokenomika

New XAI gork (GORK) Informacija

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Oficiali svetainė:
https://x.com/i/communities/1917678757642477736
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump

New XAI gork (GORK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius New XAI gork (GORK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 12.79M
Bendra pasiūla:
$ 999.99M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.99M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 12.79M
Visų laikų rekordas:
$ 0.09545
Visų laikų minimumas:
$ 0.004836667412946773
Dabartinė kaina:
$ 0.012793
New XAI gork (GORK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti New XAI gork (GORK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GORK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GORK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GORK tokenomiką, galite peržiūrėti GORK tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GORK

Norite įtraukti New XAI gork (GORK) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GORK pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

New XAI gork (GORK) Kainų istorija

GORK kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GORK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GORK? Mūsų GORK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

