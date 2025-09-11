Gods Unchained (GODS) realiojo laiko kaina yra $ 0.11616. Per pastarąsias 24 valandas GODS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11436 iki aukščiausios $ 0.11696 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GODS kaina yra $ 8.825233783754243, o žemiausia – $ 0.06425242982107134.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GODS per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gods Unchained (GODS) rinkos informacija
No.609
$ 45.77M
$ 45.77M$ 45.77M
$ 86.30K
$ 86.30K$ 86.30K
$ 58.08M
$ 58.08M$ 58.08M
394.03M
394.03M 394.03M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
78.80%
ETH
Dabartinė Gods Unchained rinkos kapitalizacija yra $ 45.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.30K. GODS apyvartoje yra 394.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.08M
Gods Unchained (GODS) kainos istorija USD
Stebėkite Gods Unchained kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002781
+0.24%
30 dienų
$ -0.01467
-11.22%
60 dienų
$ -0.00017
-0.15%
90 dienų
$ -0.01233
-9.60%
Gods Unchained kainos pokytis šiandien
Šiandien GODS užfiksuotas $ +0.0002781 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gods Unchained 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01467 (-11.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gods Unchained 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GODS rodiklis pasikeitė $ -0.00017 (-0.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gods Unchained 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01233 (-9.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gods Unchained (GODS) pokyčius?
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that
empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
Gods Unchained galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gods Unchained investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GODSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gods Unchained mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gods Unchained, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gods Unchained kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gods Unchained (GODS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gods Unchained (GODS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gods Unchained prognozes.
Supratimas apie Gods Unchained (GODS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GODSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gods Unchained (GODS)
Ieškote, kaip nusipirkti Gods Unchained? Viskas paprasta ir patogu! Gods Unchained lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.