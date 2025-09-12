Gods Unchained (GODS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gods Unchained kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GODS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gods Unchained kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gods Unchained kainos prognozė
$0.11715
+1.77%
USD
Faktinis
Prognozė
Gods Unchained Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gods Unchained galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.11715 prekybos kainą 2025 m.

Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gods Unchained galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.123007 prekybos kainą 2026 m.

Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GODS ateities kaina yra $ 0.129157 su 10.25% augimo norma.

Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GODS ateities kaina yra $ 0.135615 su 15.76% augimo norma.

Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GODS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.142396, o augimo norma – 21.55%.

Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GODS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.149516, o augimo norma – 27.63%.

Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gods Unchained kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.243546 prekybos kainą.

Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gods Unchained kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.396711 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.11715
    0.00%
  • 2026
    $ 0.123007
    5.00%
  • 2027
    $ 0.129157
    10.25%
  • 2028
    $ 0.135615
    15.76%
  • 2029
    $ 0.142396
    21.55%
  • 2030
    $ 0.149516
    27.63%
  • 2031
    $ 0.156992
    34.01%
  • 2032
    $ 0.164841
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.173083
    47.75%
  • 2034
    $ 0.181738
    55.13%
  • 2035
    $ 0.190825
    62.89%
  • 2036
    $ 0.200366
    71.03%
  • 2037
    $ 0.210384
    79.59%
  • 2038
    $ 0.220903
    88.56%
  • 2039
    $ 0.231948
    97.99%
  • 2040
    $ 0.243546
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gods Unchained kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.11715
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.117166
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.117262
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.117631
    0.41%
Gods Unchained (GODS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GODS kaina yra $0.11715. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gods Unchained (GODS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GODS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.117166. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gods Unchained (GODS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GODS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.117262. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gods Unchained (GODS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GODS kaina yra $0.117631. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gods Unchained kainų statistika

$ 0.11715
+1.77%

$ 46.18M
394.03M
$ 102.26K
--

Naujausia GODS kaina yra $ 0.11715. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.77%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 102.26K.
Be to, GODS turi 394.03M apyvartą ir $ 46.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Gods Unchained (GODS)

Bandote įsigyti GODS? Dabar galite GODS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Gods Unchained ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GODS dabar

Gods Unchained istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gods Unchained, dabartinė Gods Unchained kaina yra 0.11721USD. Apyvartinė Gods Unchained (GODS) pasiūla yra 0.00 GODS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $46.18M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.001070
    $ 0.12063
    $ 0.1149
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.001479
    $ 0.12063
    $ 0.11262
  • 30 dienų
    -0.13%
    $ -0.018340
    $ 0.14562
    $ 0.11262
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gods Unchained kaina pasikeitė $0.001070, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gods Unchained buvo prekiaujama aukščiausia $0.12063 ir žemiausia $0.11262. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo GODS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gods Unchained įvyko -0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.018340 vertę. Tai rodo, kad GODS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Gods Unchained kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GODS kainų istoriją

Kaip veikia Gods Unchained (GODS) kainų prognozės modulis?

Gods Unchained Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GODS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gods Unchained ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GODS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gods Unchained kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GODS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GODS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gods Unchained potencialą.

Kodėl GODS kainų prognozė yra svarbi?

GODS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GODS dabar?
Pagal jūsų prognozes, GODS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GODS kainų prognozė?
Remiantis Gods Unchained (GODS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GODS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GODS 2026 m.?
1 vieneto Gods Unchained (GODS) kaina šiandien yra $0.11715. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GODS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GODS kaina 2027 m.?
Gods Unchained (GODS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GODS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GODS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gods Unchained (GODS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GODS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gods Unchained (GODS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GODS 2030 m.?
1 vieneto Gods Unchained (GODS) kaina šiandien yra $0.11715. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GODS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GODS kainų prognozė 2040 metams?
Gods Unchained (GODS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GODS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.