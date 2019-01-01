Gods Unchained (GODS) Tokenomika

Gods Unchained (GODS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGods Unchained (GODS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Gods Unchained (GODS) Informacija

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Oficiali svetainė:
https://godsunchained.com/
Baltoji knyga:
https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97

Gods Unchained (GODS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Gods Unchained (GODS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 47.31M
$ 47.31M
Bendra pasiūla:
$ 500.00M
$ 500.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 394.03M
$ 394.03M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 60.04M
$ 60.04M
Visų laikų rekordas:
$ 8.906
$ 8.906
Visų laikų minimumas:
$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134
Dabartinė kaina:
$ 0.12008
$ 0.12008

Gods Unchained (GODS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gods Unchained (GODS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GODS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GODS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GODS tokenomiką, galite peržiūrėti GODS tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GODS

Norite įtraukti Gods Unchained (GODS) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GODS pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Gods Unchained (GODS) Kainų istorija

GODS kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GODS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GODS? Mūsų GODS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.