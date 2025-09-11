Gamium (GMM) realiojo laiko kaina yra $ 0.00009031. Per pastarąsias 24 valandas GMM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008087 iki aukščiausios $ 0.000095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMM kaina yra $ 0.012341075877547998, o žemiausia – $ 0.000026030639129437.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +8.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gamium (GMM) rinkos informacija
No.1492
$ 4.42M
$ 55.83K
$ 4.52M
48.96B
50,000,000,000
BSC
Dabartinė Gamium rinkos kapitalizacija yra $ 4.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.83K. GMM apyvartoje yra 48.96B vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.52M
Gamium (GMM) kainos istorija USD
Stebėkite Gamium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000067747
+8.11%
30 dienų
$ +0.00001935
+27.26%
60 dienų
$ +0.00004144
+84.79%
90 dienų
$ +0.00002146
+31.16%
Gamium kainos pokytis šiandien
Šiandien GMM užfiksuotas $ +0.0000067747 (+8.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gamium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00001935 (+27.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gamium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GMM rodiklis pasikeitė $ +0.00004144 (+84.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gamium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00002146 (+31.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gamium (GMM) pokyčius?
Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination.
Gamium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gamium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GMMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gamium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gamium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gamium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gamium (GMM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gamium (GMM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gamium prognozes.
Supratimas apie Gamium (GMM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gamium (GMM)
Ieškote, kaip nusipirkti Gamium? Viskas paprasta ir patogu! Gamium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.