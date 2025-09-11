GraphLinq (GLQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.017686. Per pastarąsias 24 valandas GLQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.016515 iki aukščiausios $ 0.01837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLQ kaina yra $ 0.19629964016231385, o žemiausia – $ 0.00118026196749609.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GraphLinq (GLQ) rinkos informacija
Dabartinė GraphLinq rinkos kapitalizacija yra $ 6.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.16K. GLQ apyvartoje yra 340.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 650000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.50M
GraphLinq (GLQ) kainos istorija USD
Stebėkite GraphLinq kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00019762
+1.13%
30 dienų
$ -0.002643
-13.01%
60 dienų
$ -0.004549
-20.46%
90 dienų
$ -0.003368
-16.00%
GraphLinq kainos pokytis šiandien
Šiandien GLQ užfiksuotas $ +0.00019762 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GraphLinq 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002643 (-13.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GraphLinq 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GLQ rodiklis pasikeitė $ -0.004549 (-20.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GraphLinq 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003368 (-16.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.
GraphLinq kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GraphLinq (GLQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GraphLinq (GLQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GraphLinq prognozes.
Supratimas apie GraphLinq (GLQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLQišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.