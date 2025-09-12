GraphLinq (GLQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GraphLinq kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GLQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GraphLinq kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GraphLinq kainos prognozė
$0.018664
+3.35%
USD
Faktinis
Prognozė
GraphLinq Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GraphLinq galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018664 prekybos kainą 2025 m.

GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GraphLinq galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019597 prekybos kainą 2026 m.

GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GLQ ateities kaina yra $ 0.020577 su 10.25% augimo norma.

GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GLQ ateities kaina yra $ 0.021605 su 15.76% augimo norma.

GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GLQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.022686, o augimo norma – 21.55%.

GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GLQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.023820, o augimo norma – 27.63%.

GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GraphLinq kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.038801 prekybos kainą.

GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GraphLinq kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.063202 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.018664
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019597
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020577
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021605
    15.76%
  • 2029
    $ 0.022686
    21.55%
  • 2030
    $ 0.023820
    27.63%
  • 2031
    $ 0.025011
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026262
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.027575
    47.75%
  • 2034
    $ 0.028953
    55.13%
  • 2035
    $ 0.030401
    62.89%
  • 2036
    $ 0.031921
    71.03%
  • 2037
    $ 0.033517
    79.59%
  • 2038
    $ 0.035193
    88.56%
  • 2039
    $ 0.036953
    97.99%
  • 2040
    $ 0.038801
    107.89%
Trumpalaikės GraphLinq kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.018664
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.018666
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.018681
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.018740
    0.41%
GraphLinq (GLQ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GLQ kaina yra $0.018664. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GraphLinq (GLQ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GLQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018666. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GraphLinq (GLQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GLQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.018681. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GraphLinq (GLQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GLQ kaina yra $0.018740. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GraphLinq kainų statistika

$ 0.018664
$ 0.018664$ 0.018664

+3.35%

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

340.00M
340.00M 340.00M

$ 79.79K
$ 79.79K$ 79.79K

--

Naujausia GLQ kaina yra $ 0.018664. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.35%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 79.79K.
Be to, GLQ turi 340.00M apyvartą ir $ 6.35M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti GraphLinq (GLQ)

Bandote įsigyti GLQ? Dabar galite GLQ įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti GraphLinq ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GLQ dabar

GraphLinq istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GraphLinq, dabartinė GraphLinq kaina yra 0.018677USD. Apyvartinė GraphLinq (GLQ) pasiūla yra 0.00 GLQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.35M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000798
    $ 0.0189
    $ 0.016696
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.001809
    $ 0.0189
    $ 0.0156
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.003495
    $ 0.02397
    $ 0.014851
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GraphLinq kaina pasikeitė $0.000798, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GraphLinq buvo prekiaujama aukščiausia $0.0189 ir žemiausia $0.0156. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo GLQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GraphLinq įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003495 vertę. Tai rodo, kad GLQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą GraphLinq kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GLQ kainų istoriją

Kaip veikia GraphLinq (GLQ) kainų prognozės modulis?

GraphLinq Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GLQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GraphLinq ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GLQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GraphLinq kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GLQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GLQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GraphLinq potencialą.

Kodėl GLQ kainų prognozė yra svarbi?

GLQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GLQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, GLQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GLQ kainų prognozė?
Remiantis GraphLinq (GLQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GLQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GLQ 2026 m.?
1 vieneto GraphLinq (GLQ) kaina šiandien yra $0.018664. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GLQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GLQ kaina 2027 m.?
GraphLinq (GLQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GLQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GLQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GraphLinq (GLQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GLQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GraphLinq (GLQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GLQ 2030 m.?
1 vieneto GraphLinq (GLQ) kaina šiandien yra $0.018664. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GLQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GLQ kainų prognozė 2040 metams?
GraphLinq (GLQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GLQ kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.