GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

ReitingasNo.1415

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.05%

Cirkuliuojantis kiekis339,999,895

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla650,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2021-04-19 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.19629964016231385,2024-03-21

Mažiausia kaina0.00118026196749609,2022-06-18

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

