Moonbeam (GLMR) realiojo laiko kaina yra $ 0.07013. Per pastarąsias 24 valandas GLMR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0692 iki aukščiausios $ 0.07091 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLMR kaina yra $ 29.841004580152095, o žemiausia – $ 0.05395352118281602.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLMR per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Moonbeam (GLMR) rinkos informacija
$ 70.67M
$ 459.78K
$ 83.59M
1.01B
--
1,191,923,648
Dabartinė Moonbeam rinkos kapitalizacija yra $ 70.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 459.78K. GLMR apyvartoje yra 1.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 1191923648. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.59M
Moonbeam (GLMR) kainos istorija USD
Stebėkite Moonbeam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002536
-0.36%
30 dienų
$ -0.0018
-2.51%
60 dienų
$ -0.00434
-5.83%
90 dienų
$ -0.00463
-6.20%
Moonbeam kainos pokytis šiandien
Šiandien GLMR užfiksuotas $ -0.0002536 (-0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Moonbeam 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0018 (-2.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Moonbeam 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GLMR rodiklis pasikeitė $ -0.00434 (-5.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Moonbeam 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00463 (-6.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moonbeam (GLMR) pokyčius?
Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.
Moonbeam galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Moonbeam investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GLMRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Moonbeam mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Moonbeam, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Moonbeam kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Moonbeam (GLMR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moonbeam (GLMR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moonbeam prognozes.
Supratimas apie Moonbeam (GLMR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLMRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Moonbeam (GLMR)
Ieškote, kaip nusipirkti Moonbeam? Viskas paprasta ir patogu! Moonbeam lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.