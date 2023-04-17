Pepe (PEPE) Tokenomika

Pepe (PEPE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePepe (PEPE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Pepe (PEPE) Informacija

Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. In Lord Kek we trust.

Oficiali svetainė:
https://www.pepe.vip/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933

Pepe (PEPE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Pepe (PEPE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.09B
$ 5.09B
Bendra pasiūla:
$ 420.69T
$ 420.69T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 420.69T
$ 420.69T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 5.09B
$ 5.09B
Visų laikų rekordas:
$ 0.00002837
$ 0.00002837
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000000010627701
$ 0.000000000010627701
Dabartinė kaina:
$ 0.0000121
$ 0.0000121

Išsami Pepe tokeno struktūra (PEPE)

Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami PEPE tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.

Overview

PEPE is a meme cryptocurrency launched on Ethereum (ERC-20) with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed as a purely memetic, entertainment-focused asset, with no inherent utility, governance, or profit-sharing mechanisms. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract.

Issuance Mechanism

  • Type: Fixed supply, no inflation or further minting.
  • Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.
  • Bridging: A small portion of the supply has been bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, but the vast majority remains on Ethereum.

Allocation Mechanism

Allocation GroupAllocation RecipientAmount (PEPE)% of Total SupplyUnlock TypeUnlock Date
Community/IncentivesCommunity420,690,000,000,000100%Cliff2023-04-17
Uniswap v3 LiquidityUniswap Pool~39,166,000,000,00010%Instant2023-04-17
CEX/Bridges/LiquidityReserve Address~29,030,000,000,0006.9%Instant2023-04-17
  • No Team/Advisor Allocation: No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors.
  • No Fundraising: There were no public or private sales, and no tokens were sold to raise funds for the project.

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued.
  • No Staking or Yield: There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.
  • No Governance: PEPE does not confer voting rights or governance power.
  • No Claims: Holders have no claim on capital, profits, or any legal rights in the project.

Locking and Unlocking Mechanism

  • No Locking: All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks.
  • Liquidity Lock: Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer.
  • Contract Renounced: The contract ownership was renounced, making the token immutable.

Token Distribution and Concentration

  • Top Holders: As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders.
  • On-Chain Distribution: The vast majority of tokens remain on Ethereum, with only a small fraction bridged to other chains.

Summary Table

MetricValue
Total Supply420,690,000,000,000 PEPE
Initial Mint Date2023-04-17
Team/Advisor Allocation0%
FundraisingNone
Staking/YieldNone
GovernanceNone
Locking/VestingNone
Contract OwnershipRenounced
Major UseMeme/Entertainment
Top 10 Holder Concentration~41%

Key Takeaways

  • PEPE is a pure meme token with no utility, yield, or governance features.
  • All tokens were unlocked at launch; there are no vesting or lockup mechanisms.
  • No incentives or rewards are provided to holders beyond speculative trading.
  • Token contract is immutable and liquidity is permanently locked.

This structure is designed to maximize transparency and meme appeal, but it also means there are no mechanisms for ongoing incentives, governance, or protocol development.

Pepe (PEPE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pepe (PEPE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PEPE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PEPE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PEPE tokenomiką, galite peržiūrėti PEPE tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.