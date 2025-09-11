Daugiau apie GEL

Gelato Network logotipas

Gelato Network kaina(GEL)

1 GEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.06714
$0.06714$0.06714
-2.09%1D
USD
Gelato Network (GEL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:24(UTC+8)

Gelato Network (GEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06557
$ 0.06557$ 0.06557
24 val. žemiausia
$ 0.07013
$ 0.07013$ 0.07013
24 val. aukščiausia

$ 0.06557
$ 0.06557$ 0.06557

$ 0.07013
$ 0.07013$ 0.07013

$ 4.248103084399532
$ 4.248103084399532$ 4.248103084399532

$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824$ 0.032974778219578824

+0.44%

-2.09%

+18.45%

+18.45%

Gelato Network (GEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.06714. Per pastarąsias 24 valandas GEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06557 iki aukščiausios $ 0.07013 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEL kaina yra $ 4.248103084399532, o žemiausia – $ 0.032974778219578824.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -2.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gelato Network (GEL) rinkos informacija

No.946

$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M

$ 99.93K
$ 99.93K$ 99.93K

$ 28.25M
$ 28.25M$ 28.25M

259.46M
259.46M 259.46M

420,690,000
420,690,000 420,690,000

ETH

Dabartinė Gelato Network rinkos kapitalizacija yra $ 17.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.93K. GEL apyvartoje yra 259.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.25M

Gelato Network (GEL) kainos istorija USD

Stebėkite Gelato Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0014332-2.09%
30 dienų$ -0.00787-10.50%
60 dienų$ +0.02122+46.21%
90 dienų$ -0.00334-4.74%
Gelato Network kainos pokytis šiandien

Šiandien GEL užfiksuotas $ -0.0014332 (-2.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gelato Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00787 (-10.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gelato Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GEL rodiklis pasikeitė $ +0.02122 (+46.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gelato Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00334 (-4.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gelato Network (GEL) pokyčius?

Peržiūrėkite Gelato Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gelato Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gelato Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gelato Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gelato Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gelato Network (GEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gelato Network (GEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gelato Network prognozes.

Peržiūrėkite Gelato Network kainos prognozę dabar!

Gelato Network (GEL) Tokenomika

Supratimas apie Gelato Network (GEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gelato Network (GEL)

Ieškote, kaip nusipirkti Gelato Network? Viskas paprasta ir patogu! Gelato Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GEL į vietos valiutas

1 Gelato Network(GEL) į VND
1,766.7891
1 Gelato Network(GEL) į AUD
A$0.1013814
1 Gelato Network(GEL) į GBP
0.0490122
1 Gelato Network(GEL) į EUR
0.057069
1 Gelato Network(GEL) į USD
$0.06714
1 Gelato Network(GEL) į MYR
RM0.2833308
1 Gelato Network(GEL) į TRY
2.7715392
1 Gelato Network(GEL) į JPY
¥9.86958
1 Gelato Network(GEL) į ARS
ARS$95.64093
1 Gelato Network(GEL) į RUB
5.67333
1 Gelato Network(GEL) į INR
5.915034
1 Gelato Network(GEL) į IDR
Rp1,100.6555616
1 Gelato Network(GEL) į KRW
93.3796548
1 Gelato Network(GEL) į PHP
3.8383938
1 Gelato Network(GEL) į EGP
￡E.3.2287626
1 Gelato Network(GEL) į BRL
R$0.362556
1 Gelato Network(GEL) į CAD
C$0.0926532
1 Gelato Network(GEL) į BDT
8.177652
1 Gelato Network(GEL) į NGN
101.4196698
1 Gelato Network(GEL) į COP
$263.2935384
1 Gelato Network(GEL) į ZAR
R.1.1742786
1 Gelato Network(GEL) į UAH
2.7715392
1 Gelato Network(GEL) į VES
Bs10.47384
1 Gelato Network(GEL) į CLP
$64.52154
1 Gelato Network(GEL) į PKR
Rs19.0684314
1 Gelato Network(GEL) į KZT
36.1938312
1 Gelato Network(GEL) į THB
฿2.135052
1 Gelato Network(GEL) į TWD
NT$2.0350134
1 Gelato Network(GEL) į AED
د.إ0.2464038
1 Gelato Network(GEL) į CHF
Fr0.0530406
1 Gelato Network(GEL) į HKD
HK$0.5223492
1 Gelato Network(GEL) į AMD
֏25.6548654
1 Gelato Network(GEL) į MAD
.د.م0.6062742
1 Gelato Network(GEL) į MXN
$1.2481326
1 Gelato Network(GEL) į SAR
ريال0.251775
1 Gelato Network(GEL) į PLN
0.2443896
1 Gelato Network(GEL) į RON
лв0.2907162
1 Gelato Network(GEL) į SEK
kr0.6270876
1 Gelato Network(GEL) į BGN
лв0.1121238
1 Gelato Network(GEL) į HUF
Ft22.5603828
1 Gelato Network(GEL) į CZK
1.4005404
1 Gelato Network(GEL) į KWD
د.ك0.0204777
1 Gelato Network(GEL) į ILS
0.2229048
1 Gelato Network(GEL) į AOA
Kz61.4270574
1 Gelato Network(GEL) į BHD
.د.ب0.02531178
1 Gelato Network(GEL) į BMD
$0.06714
1 Gelato Network(GEL) į DKK
kr0.4283532
1 Gelato Network(GEL) į HNL
L1.7597394
1 Gelato Network(GEL) į MUR
3.05487
1 Gelato Network(GEL) į NAD
$1.1803212
1 Gelato Network(GEL) į NOK
kr0.6667002
1 Gelato Network(GEL) į NZD
$0.1127952
1 Gelato Network(GEL) į PAB
B/.0.06714
1 Gelato Network(GEL) į PGK
K0.2846736
1 Gelato Network(GEL) į QAR
ر.ق0.2443896
1 Gelato Network(GEL) į RSD
дин.6.724071

Gelato Network išteklius

Išsamesnei Gelato Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gelato Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gelato Network

Kiek Gelato Network(GEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GEL kaina USD valiuta yra 0.06714USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GEL į USD kaina?
Dabartinė GEL kaina USD valiuta yra $ 0.06714. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gelato Network rinkos kapitalizacija?
GEL rinkos kapitalizacija yra $ 17.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GEL apyvartoje?
GEL apyvartoje yra 259.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GEL kaina?
GEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.248103084399532USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GEL kaina?
GEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.032974778219578824USD.
Kokia yra GEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GEL yra $ 99.93KUSD.
Ar GEL kaina šiais metais kils?
GEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

