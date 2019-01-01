Gelato Network (GEL) Tokenomika

Gelato Network (GEL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGelato Network (GEL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Gelato Network (GEL) Informacija

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Oficiali svetainė:
https://gelato.network/
Baltoji knyga:
https://docs.gelato.network/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Gelato Network (GEL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Gelato Network (GEL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 18.14M
$ 18.14M
Bendra pasiūla:
$ 420.69M
$ 420.69M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 259.53M
$ 259.53M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 29.41M
$ 29.41M
Visų laikų rekordas:
$ 4.4999
$ 4.4999
Visų laikų minimumas:
$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824
Dabartinė kaina:
$ 0.0699
$ 0.0699

Gelato Network (GEL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gelato Network (GEL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GEL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GEL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GEL tokenomiką, galite peržiūrėti GEL tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GEL

Norite įtraukti Gelato Network (GEL) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GEL pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Gelato Network (GEL) Kainų istorija

GEL kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GEL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GEL? Mūsų GEL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.