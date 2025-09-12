Gelato Network (GEL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gelato Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GEL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gelato Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gelato Network kainos prognozė
$0.06929
+1.70%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:03:49(UTC+8)

Gelato Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gelato Network (GEL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gelato Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06929 prekybos kainą 2025 m.

Gelato Network (GEL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gelato Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.072754 prekybos kainą 2026 m.

Gelato Network (GEL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GEL ateities kaina yra $ 0.076392 su 10.25% augimo norma.

Gelato Network (GEL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GEL ateities kaina yra $ 0.080211 su 15.76% augimo norma.

Gelato Network (GEL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GEL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.084222, o augimo norma – 21.55%.

Gelato Network (GEL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GEL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.088433, o augimo norma – 27.63%.

Gelato Network (GEL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gelato Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.144048 prekybos kainą.

Gelato Network (GEL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gelato Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.234640 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06929
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072754
    5.00%
  • 2027
    $ 0.076392
    10.25%
  • 2028
    $ 0.080211
    15.76%
  • 2029
    $ 0.084222
    21.55%
  • 2030
    $ 0.088433
    27.63%
  • 2031
    $ 0.092855
    34.01%
  • 2032
    $ 0.097497
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.102372
    47.75%
  • 2034
    $ 0.107491
    55.13%
  • 2035
    $ 0.112866
    62.89%
  • 2036
    $ 0.118509
    71.03%
  • 2037
    $ 0.124434
    79.59%
  • 2038
    $ 0.130656
    88.56%
  • 2039
    $ 0.137189
    97.99%
  • 2040
    $ 0.144048
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gelato Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06929
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.069299
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.069356
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.069574
    0.41%
Gelato Network (GEL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GEL kaina yra $0.06929. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gelato Network (GEL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GEL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.069299. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gelato Network (GEL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GEL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.069356. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gelato Network (GEL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GEL kaina yra $0.069574. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gelato Network kainų statistika

$ 0.06929
+1.70%

$ 17.98M
259.46M
$ 99.48K
--

Naujausia GEL kaina yra $ 0.06929. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.70%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 99.48K.
Be to, GEL turi 259.46M apyvartą ir $ 17.98M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Gelato Network (GEL)

Bandote įsigyti GEL? Dabar galite GEL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Gelato Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GEL dabar

Gelato Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gelato Network, dabartinė Gelato Network kaina yra 0.06931USD. Apyvartinė Gelato Network (GEL) pasiūla yra 0.00 GEL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $17.98M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.002070
    $ 0.06938
    $ 0.06667
  • 7 dienos
    0.26%
    $ 0.014349
    $ 0.0785
    $ 0.05398
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.001420
    $ 0.08328
    $ 0.0509
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gelato Network kaina pasikeitė $0.002070, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gelato Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.0785 ir žemiausia $0.05398. Kainos pokytis buvo 0.26%. Ši naujausia tendencija parodo GEL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gelato Network įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001420 vertę. Tai rodo, kad GEL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Gelato Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GEL kainų istoriją

Kaip veikia Gelato Network (GEL) kainų prognozės modulis?

Gelato Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GEL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gelato Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GEL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gelato Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GEL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GEL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gelato Network potencialą.

Kodėl GEL kainų prognozė yra svarbi?

GEL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GEL dabar?
Pagal jūsų prognozes, GEL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GEL kainų prognozė?
Remiantis Gelato Network (GEL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GEL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GEL 2026 m.?
1 vieneto Gelato Network (GEL) kaina šiandien yra $0.06929. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GEL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GEL kaina 2027 m.?
Gelato Network (GEL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GEL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GEL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gelato Network (GEL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GEL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gelato Network (GEL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GEL 2030 m.?
1 vieneto Gelato Network (GEL) kaina šiandien yra $0.06929. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GEL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GEL kainų prognozė 2040 metams?
Gelato Network (GEL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GEL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:03:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.