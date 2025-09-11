Daugiau apie GCB

GCB TOKEN logotipas

GCB TOKEN kaina(GCB)

1 GCB į USD – tiesioginė kaina:

$0.03465
$0.03465$0.03465
-0.25%1D
USD
GCB TOKEN (GCB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:35:27(UTC+8)

GCB TOKEN (GCB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03435
$ 0.03435$ 0.03435
24 val. žemiausia
$ 0.03484
$ 0.03484$ 0.03484
24 val. aukščiausia

$ 0.03435
$ 0.03435$ 0.03435

$ 0.03484
$ 0.03484$ 0.03484

$ 0.3413586978426147
$ 0.3413586978426147$ 0.3413586978426147

$ 0.025015739570114492
$ 0.025015739570114492$ 0.025015739570114492

+0.14%

-0.25%

-13.57%

-13.57%

GCB TOKEN (GCB) realiojo laiko kaina yra $ 0.03465. Per pastarąsias 24 valandas GCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03435 iki aukščiausios $ 0.03484 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GCB kaina yra $ 0.3413586978426147, o žemiausia – $ 0.025015739570114492.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GCB per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GCB TOKEN (GCB) rinkos informacija

No.637

$ 41.64M
$ 41.64M$ 41.64M

$ 76.52K
$ 76.52K$ 76.52K

$ 86.63M
$ 86.63M$ 86.63M

1.20B
1.20B 1.20B

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

1,201,844,746.3740873
1,201,844,746.3740873 1,201,844,746.3740873

48.07%

BSC

Dabartinė GCB TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 41.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.52K. GCB apyvartoje yra 1.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 1201844746.3740873. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 86.63M

GCB TOKEN (GCB) kainos istorija USD

Stebėkite GCB TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000868-0.25%
30 dienų$ -0.01093-23.98%
60 dienų$ -0.01739-33.42%
90 dienų$ -0.02403-40.96%
GCB TOKEN kainos pokytis šiandien

Šiandien GCB užfiksuotas $ -0.0000868 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GCB TOKEN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01093 (-23.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GCB TOKEN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GCB rodiklis pasikeitė $ -0.01739 (-33.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GCB TOKEN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02403 (-40.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GCB TOKEN (GCB) pokyčius?

Peržiūrėkite GCB TOKEN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GCB TOKEN (GCB)

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

GCB TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GCB TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GCBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GCB TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GCB TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GCB TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GCB TOKEN (GCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GCB TOKEN (GCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GCB TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite GCB TOKEN kainos prognozę dabar!

GCB TOKEN (GCB) Tokenomika

Supratimas apie GCB TOKEN (GCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GCB TOKEN (GCB)

Ieškote, kaip nusipirkti GCB TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! GCB TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GCB į vietos valiutas

1 GCB TOKEN(GCB) į VND
911.81475
1 GCB TOKEN(GCB) į AUD
A$0.0523215
1 GCB TOKEN(GCB) į GBP
0.0252945
1 GCB TOKEN(GCB) į EUR
0.0294525
1 GCB TOKEN(GCB) į USD
$0.03465
1 GCB TOKEN(GCB) į MYR
RM0.146223
1 GCB TOKEN(GCB) į TRY
1.4306985
1 GCB TOKEN(GCB) į JPY
¥5.09355
1 GCB TOKEN(GCB) į ARS
ARS$49.358925
1 GCB TOKEN(GCB) į RUB
2.9552985
1 GCB TOKEN(GCB) į INR
3.0606345
1 GCB TOKEN(GCB) į IDR
Rp568.032696
1 GCB TOKEN(GCB) į KRW
48.2587875
1 GCB TOKEN(GCB) į PHP
1.980594
1 GCB TOKEN(GCB) į EGP
￡E.1.670823
1 GCB TOKEN(GCB) į BRL
R$0.18711
1 GCB TOKEN(GCB) į CAD
C$0.047817
1 GCB TOKEN(GCB) į BDT
4.22037
1 GCB TOKEN(GCB) į NGN
52.2622485
1 GCB TOKEN(GCB) į COP
$135.882054
1 GCB TOKEN(GCB) į ZAR
R.0.6074145
1 GCB TOKEN(GCB) į UAH
1.430352
1 GCB TOKEN(GCB) į VES
Bs5.4054
1 GCB TOKEN(GCB) į CLP
$33.29865
1 GCB TOKEN(GCB) į PKR
Rs9.8409465
1 GCB TOKEN(GCB) į KZT
18.679122
1 GCB TOKEN(GCB) į THB
฿1.102563
1 GCB TOKEN(GCB) į TWD
NT$1.0509345
1 GCB TOKEN(GCB) į AED
د.إ0.1271655
1 GCB TOKEN(GCB) į CHF
Fr0.0273735
1 GCB TOKEN(GCB) į HKD
HK$0.269577
1 GCB TOKEN(GCB) į AMD
֏13.2401115
1 GCB TOKEN(GCB) į MAD
.د.م0.3128895
1 GCB TOKEN(GCB) į MXN
$0.6455295
1 GCB TOKEN(GCB) į SAR
ريال0.1299375
1 GCB TOKEN(GCB) į PLN
0.126126
1 GCB TOKEN(GCB) į RON
лв0.1500345
1 GCB TOKEN(GCB) į SEK
kr0.3239775
1 GCB TOKEN(GCB) į BGN
лв0.0578655
1 GCB TOKEN(GCB) į HUF
Ft11.638935
1 GCB TOKEN(GCB) į CZK
0.723492
1 GCB TOKEN(GCB) į KWD
د.ك0.01056825
1 GCB TOKEN(GCB) į ILS
0.1153845
1 GCB TOKEN(GCB) į AOA
Kz31.5859005
1 GCB TOKEN(GCB) į BHD
.د.ب0.01306305
1 GCB TOKEN(GCB) į BMD
$0.03465
1 GCB TOKEN(GCB) į DKK
kr0.221067
1 GCB TOKEN(GCB) į HNL
L0.9081765
1 GCB TOKEN(GCB) į MUR
1.578654
1 GCB TOKEN(GCB) į NAD
$0.609147
1 GCB TOKEN(GCB) į NOK
kr0.3440745
1 GCB TOKEN(GCB) į NZD
$0.058212
1 GCB TOKEN(GCB) į PAB
B/.0.03465
1 GCB TOKEN(GCB) į PGK
K0.146916
1 GCB TOKEN(GCB) į QAR
ر.ق0.126126
1 GCB TOKEN(GCB) į RSD
дин.3.472623

GCB TOKEN išteklius

Išsamesnei GCB TOKEN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GCB TOKEN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GCB TOKEN

Kiek GCB TOKEN(GCB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GCB kaina USD valiuta yra 0.03465USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GCB į USD kaina?
Dabartinė GCB kaina USD valiuta yra $ 0.03465. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GCB TOKEN rinkos kapitalizacija?
GCB rinkos kapitalizacija yra $ 41.64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GCB apyvartoje?
GCB apyvartoje yra 1.20BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GCB kaina?
GCB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3413586978426147USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GCB kaina?
GCB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.025015739570114492USD.
Kokia yra GCB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GCB yra $ 76.52KUSD.
Ar GCB kaina šiais metais kils?
GCB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GCB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:35:27(UTC+8)

GCB TOKEN (GCB) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

