GCB TOKEN (GCB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GCB TOKEN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GCB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GCB TOKEN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GCB TOKEN kainos prognozė
$0.03027
-12.48%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:57:51(UTC+8)

GCB TOKEN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GCB TOKEN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03027 prekybos kainą 2025 m.

GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GCB TOKEN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.031783 prekybos kainą 2026 m.

GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GCB ateities kaina yra $ 0.033372 su 10.25% augimo norma.

GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GCB ateities kaina yra $ 0.035041 su 15.76% augimo norma.

GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GCB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.036793, o augimo norma – 21.55%.

GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GCB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.038633, o augimo norma – 27.63%.

GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GCB TOKEN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.062929 prekybos kainą.

GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GCB TOKEN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.102504 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03027
    0.00%
  • 2026
    $ 0.031783
    5.00%
  • 2027
    $ 0.033372
    10.25%
  • 2028
    $ 0.035041
    15.76%
  • 2029
    $ 0.036793
    21.55%
  • 2030
    $ 0.038633
    27.63%
  • 2031
    $ 0.040564
    34.01%
  • 2032
    $ 0.042592
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.044722
    47.75%
  • 2034
    $ 0.046958
    55.13%
  • 2035
    $ 0.049306
    62.89%
  • 2036
    $ 0.051771
    71.03%
  • 2037
    $ 0.054360
    79.59%
  • 2038
    $ 0.057078
    88.56%
  • 2039
    $ 0.059932
    97.99%
  • 2040
    $ 0.062929
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GCB TOKEN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03027
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.030274
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.030299
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.030394
    0.41%
GCB TOKEN (GCB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GCB kaina yra $0.03027. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GCB TOKEN (GCB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GCB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.030274. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GCB TOKEN (GCB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GCB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.030299. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GCB TOKEN (GCB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GCB kaina yra $0.030394. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GCB TOKEN kainų statistika

$ 0.03027
$ 0.03027$ 0.03027

-12.47%

$ 36.38M
$ 36.38M$ 36.38M

1.20B
1.20B 1.20B

$ 72.38K
$ 72.38K$ 72.38K

--

Naujausia GCB kaina yra $ 0.03027. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -12.48%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 72.38K.
Be to, GCB turi 1.20B apyvartą ir $ 36.38M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti GCB TOKEN (GCB)

Bandote įsigyti GCB? Dabar galite GCB įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti GCB TOKEN ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GCB dabar

GCB TOKEN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GCB TOKEN, dabartinė GCB TOKEN kaina yra 0.03027USD. Apyvartinė GCB TOKEN (GCB) pasiūla yra 0.00 GCB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $36.38M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.12%
    $ -0.004390
    $ 0.03474
    $ 0.02563
  • 7 dienos
    -0.14%
    $ -0.005270
    $ 0.03554
    $ 0.02563
  • 30 dienų
    -0.35%
    $ -0.016780
    $ 0.0505
    $ 0.02563
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GCB TOKEN kaina pasikeitė $-0.004390, atspindinti -0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GCB TOKEN buvo prekiaujama aukščiausia $0.03554 ir žemiausia $0.02563. Kainos pokytis buvo -0.14%. Ši naujausia tendencija parodo GCB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GCB TOKEN įvyko -0.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.016780 vertę. Tai rodo, kad GCB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą GCB TOKEN kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GCB kainų istoriją

Kaip veikia GCB TOKEN (GCB) kainų prognozės modulis?

GCB TOKEN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GCB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GCB TOKEN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GCB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GCB TOKEN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GCB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GCB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GCB TOKEN potencialą.

Kodėl GCB kainų prognozė yra svarbi?

GCB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GCB dabar?
Pagal jūsų prognozes, GCB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GCB kainų prognozė?
Remiantis GCB TOKEN (GCB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GCB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GCB 2026 m.?
1 vieneto GCB TOKEN (GCB) kaina šiandien yra $0.03027. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GCB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GCB kaina 2027 m.?
GCB TOKEN (GCB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GCB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GCB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GCB TOKEN (GCB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GCB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GCB TOKEN (GCB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GCB 2030 m.?
1 vieneto GCB TOKEN (GCB) kaina šiandien yra $0.03027. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GCB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GCB kainų prognozė 2040 metams?
GCB TOKEN (GCB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GCB kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.