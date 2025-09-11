Daugiau apie GAMEVIRTUAL

GAME by Virtuals logotipas

GAME by Virtuals kaina(GAMEVIRTUAL)

$0.01873
-3.20%1D
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:56:14(UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kainos informacija (USD)

$ 0.01814
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.16%

-3.20%

+9.14%

+9.14%

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.01873. Per pastarąsias 24 valandas GAMEVIRTUAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01814 iki aukščiausios $ 0.02034 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAMEVIRTUAL kaina yra $ 0.38797672184701637, o žemiausia – $ 0.000026129375144809.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAMEVIRTUAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -3.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) rinkos informacija

No.3677

$ 0.00
$ 65.54K
$ 18.73M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BASE

Dabartinė GAME by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.54K. GAMEVIRTUAL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.73M

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kainos istorija USD

Stebėkite GAME by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006192-3.20%
30 dienų$ -0.01114-37.30%
60 dienų$ -0.03301-63.80%
90 dienų$ -0.01503-44.53%
GAME by Virtuals kainos pokytis šiandien

Šiandien GAMEVIRTUAL užfiksuotas $ -0.0006192 (-3.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GAME by Virtuals 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01114 (-37.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GAME by Virtuals 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAMEVIRTUAL rodiklis pasikeitė $ -0.03301 (-63.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GAME by Virtuals 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01503 (-44.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) pokyčius?

Peržiūrėkite GAME by Virtuals kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

GAME by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GAME by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GAMEVIRTUALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GAME by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GAME by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GAME by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GAME by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite GAME by Virtuals kainos prognozę dabar!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomika

Supratimas apie GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAMEVIRTUALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Ieškote, kaip nusipirkti GAME by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! GAME by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAMEVIRTUAL į vietos valiutas

1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į VND
492.87995
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į AUD
A$0.0282823
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į GBP
0.0136729
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į EUR
0.0159205
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į USD
$0.01873
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į MYR
RM0.0790406
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į TRY
0.7731744
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į JPY
¥2.75331
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į ARS
ARS$26.680885
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į RUB
1.582685
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į INR
1.650113
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į IDR
Rp307.0491312
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į KRW
26.0500586
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į PHP
1.0707941
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į EGP
￡E.0.9007257
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į BRL
R$0.101142
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į CAD
C$0.0258474
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į BDT
2.281314
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į NGN
28.2929761
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į COP
$73.4508188
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į ZAR
R.0.3275877
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į UAH
0.7731744
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į VES
Bs2.92188
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į CLP
$17.99953
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į PKR
Rs5.3195073
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į KZT
10.0969684
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į THB
฿0.595614
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į TWD
NT$0.5677063
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į AED
د.إ0.0687391
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į CHF
Fr0.0147967
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į HKD
HK$0.1457194
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į AMD
֏7.1569203
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į MAD
.د.م0.1691319
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į MXN
$0.3481907
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į SAR
ريال0.0702375
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į PLN
0.0681772
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į RON
лв0.0811009
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į SEK
kr0.1749382
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į BGN
лв0.0312791
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į HUF
Ft6.2936546
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į CZK
0.3907078
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į KWD
د.ك0.00571265
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į ILS
0.0621836
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į AOA
Kz17.1362643
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į BHD
.د.ب0.00706121
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į BMD
$0.01873
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į DKK
kr0.1194974
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į HNL
L0.4909133
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į MUR
0.852215
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į NAD
$0.3292734
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į NOK
kr0.1859889
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į NZD
$0.0314664
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į PAB
B/.0.01873
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į PGK
K0.0794152
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į QAR
ر.ق0.0681772
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) į RSD
дин.1.8758095

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GAME by Virtuals

Kiek GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAMEVIRTUAL kaina USD valiuta yra 0.01873USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAMEVIRTUAL į USD kaina?
Dabartinė GAMEVIRTUAL kaina USD valiuta yra $ 0.01873. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GAME by Virtuals rinkos kapitalizacija?
GAMEVIRTUAL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAMEVIRTUAL apyvartoje?
GAMEVIRTUAL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAMEVIRTUAL kaina?
GAMEVIRTUAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.38797672184701637USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAMEVIRTUAL kaina?
GAMEVIRTUAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000026129375144809USD.
Kokia yra GAMEVIRTUAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAMEVIRTUAL yra $ 65.54KUSD.
Ar GAMEVIRTUAL kaina šiais metais kils?
GAMEVIRTUAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAMEVIRTUAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

