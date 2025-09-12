GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GAME by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GAMEVIRTUAL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GAME by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GAME by Virtuals kainos prognozė
$0.0181
-0.05%
USD
Faktinis
Prognozė
GAME by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GAME by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0181 prekybos kainą 2025 m.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GAME by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019005 prekybos kainą 2026 m.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GAMEVIRTUAL ateities kaina yra $ 0.019955 su 10.25% augimo norma.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GAMEVIRTUAL ateities kaina yra $ 0.020953 su 15.76% augimo norma.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAMEVIRTUAL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.022000, o augimo norma – 21.55%.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAMEVIRTUAL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.023100, o augimo norma – 27.63%.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GAME by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.037628 prekybos kainą.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GAME by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.061293 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0181
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019005
    5.00%
  • 2027
    $ 0.019955
    10.25%
  • 2028
    $ 0.020953
    15.76%
  • 2029
    $ 0.022000
    21.55%
  • 2030
    $ 0.023100
    27.63%
  • 2031
    $ 0.024255
    34.01%
  • 2032
    $ 0.025468
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.026741
    47.75%
  • 2034
    $ 0.028079
    55.13%
  • 2035
    $ 0.029482
    62.89%
  • 2036
    $ 0.030957
    71.03%
  • 2037
    $ 0.032504
    79.59%
  • 2038
    $ 0.034130
    88.56%
  • 2039
    $ 0.035836
    97.99%
  • 2040
    $ 0.037628
    107.89%
Trumpalaikės GAME by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0181
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.018102
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.018117
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.018174
    0.41%
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GAMEVIRTUAL kaina yra $0.0181. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GAMEVIRTUAL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018102. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GAMEVIRTUAL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.018117. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GAMEVIRTUAL kaina yra $0.018174. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GAME by Virtuals kainų statistika

$ 0.0181
-0.05%

$ 0.00
0.00
$ 60.83K
--

Naujausia GAMEVIRTUAL kaina yra $ 0.0181. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 60.83K.
Be to, GAMEVIRTUAL turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Bandote įsigyti GAMEVIRTUAL? Dabar galite GAMEVIRTUAL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti GAME by Virtuals ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GAMEVIRTUAL dabar

GAME by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GAME by Virtuals, dabartinė GAME by Virtuals kaina yra 0.01804USD. Apyvartinė GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) pasiūla yra 0.00 GAMEVIRTUAL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000609
    $ 0.01887
    $ 0.0171
  • 7 dienos
    0.20%
    $ 0.003010
    $ 0.02034
    $ 0.0147
  • 30 dienų
    -0.38%
    $ -0.011369
    $ 0.03067
    $ 0.01402
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GAME by Virtuals kaina pasikeitė $-0.000609, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GAME by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.02034 ir žemiausia $0.0147. Kainos pokytis buvo 0.20%. Ši naujausia tendencija parodo GAMEVIRTUAL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GAME by Virtuals įvyko -0.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011369 vertę. Tai rodo, kad GAMEVIRTUAL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą GAME by Virtuals kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GAMEVIRTUAL kainų istoriją

Kaip veikia GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kainų prognozės modulis?

GAME by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GAMEVIRTUAL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GAME by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GAMEVIRTUAL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GAME by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GAMEVIRTUAL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GAMEVIRTUAL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GAME by Virtuals potencialą.

Kodėl GAMEVIRTUAL kainų prognozė yra svarbi?

GAMEVIRTUAL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GAMEVIRTUAL dabar?
Pagal jūsų prognozes, GAMEVIRTUAL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GAMEVIRTUAL kainų prognozė?
Remiantis GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GAMEVIRTUAL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GAMEVIRTUAL 2026 m.?
1 vieneto GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kaina šiandien yra $0.0181. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAMEVIRTUAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GAMEVIRTUAL kaina 2027 m.?
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GAMEVIRTUAL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GAMEVIRTUAL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GAMEVIRTUAL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GAMEVIRTUAL 2030 m.?
1 vieneto GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kaina šiandien yra $0.0181. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAMEVIRTUAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GAMEVIRTUAL kainų prognozė 2040 metams?
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GAMEVIRTUAL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:03:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.