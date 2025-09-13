SQUID MEME (GAME) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SQUID MEME kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GAME augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

SQUID MEME kainos prognozė
$26.44
$26.44
-7.02%
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 12:07:11(UTC+8)

SQUID MEME Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SQUID MEME galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 26.44 prekybos kainą 2025 m.

SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SQUID MEME galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 27.7620 prekybos kainą 2026 m.

SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GAME ateities kaina yra $ 29.1501 su 10.25% augimo norma.

SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GAME ateities kaina yra $ 30.6076 su 15.76% augimo norma.

SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAME 2029 m. tikslinė kaina yra $ 32.1379, o augimo norma – 21.55%.

SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAME 2030 m. tikslinė kaina yra $ 33.7448, o augimo norma – 27.63%.

SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SQUID MEME kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 54.9668 prekybos kainą.

SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SQUID MEME kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 89.5352 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 26.44
    0.00%
  • 2026
    $ 27.7620
    5.00%
  • 2027
    $ 29.1501
    10.25%
  • 2028
    $ 30.6076
    15.76%
  • 2029
    $ 32.1379
    21.55%
  • 2030
    $ 33.7448
    27.63%
  • 2031
    $ 35.4321
    34.01%
  • 2032
    $ 37.2037
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 39.0639
    47.75%
  • 2034
    $ 41.0171
    55.13%
  • 2035
    $ 43.0679
    62.89%
  • 2036
    $ 45.2213
    71.03%
  • 2037
    $ 47.4824
    79.59%
  • 2038
    $ 49.8565
    88.56%
  • 2039
    $ 52.3493
    97.99%
  • 2040
    $ 54.9668
    107.89%
Trumpalaikės SQUID MEME kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 26.44
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 26.4436
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 26.4653
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 26.5486
    0.41%
SQUID MEME (GAME) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GAME kaina yra $26.44. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SQUID MEME (GAME) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GAME, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $26.4436. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SQUID MEME (GAME) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GAME, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $26.4653. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SQUID MEME (GAME) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GAME kaina yra $26.5486. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SQUID MEME kainų statistika

$ 26.44
$ 26.44

-7.02%

--
--

--
--

$ 18.24K
$ 18.24K

--

Naujausia GAME kaina yra $ 26.44. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -7.02%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 18.24K.
Be to, GAME turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SQUID MEME (GAME)

Bandote įsigyti GAME? Dabar galite GAME įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SQUID MEME ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GAME dabar

SQUID MEME istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SQUID MEME, dabartinė SQUID MEME kaina yra 26.42USD. Apyvartinė SQUID MEME (GAME) pasiūla yra 0.00 GAME, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -1.7389
    $ 30.6001
    $ 24.5
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -1.3576
    $ 31.5
    $ 24.5
  • 30 dienų
    0.03%
    $ 0.691400
    $ 31.5
    $ 21.3874
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SQUID MEME kaina pasikeitė $-1.7389, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SQUID MEME buvo prekiaujama aukščiausia $31.5 ir žemiausia $24.5. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo GAME potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SQUID MEME įvyko 0.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.691400 vertę. Tai rodo, kad GAME artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SQUID MEME kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GAME kainų istoriją

Kaip veikia SQUID MEME (GAME) kainų prognozės modulis?

SQUID MEME Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GAME kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SQUID MEME ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GAME būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SQUID MEME kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GAME ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GAME pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SQUID MEME potencialą.

Kodėl GAME kainų prognozė yra svarbi?

GAME kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GAME dabar?
Pagal jūsų prognozes, GAME pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GAME kainų prognozė?
Remiantis SQUID MEME (GAME) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GAME kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GAME 2026 m.?
1 vieneto SQUID MEME (GAME) kaina šiandien yra $26.44. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GAME kaina 2027 m.?
SQUID MEME (GAME) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GAME kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GAME kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SQUID MEME (GAME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GAME kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SQUID MEME (GAME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GAME 2030 m.?
1 vieneto SQUID MEME (GAME) kaina šiandien yra $26.44. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GAME kainų prognozė 2040 metams?
SQUID MEME (GAME) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GAME kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.