Gala (GALA) realiojo laiko kaina yra $ 0.01746. Per pastarąsias 24 valandas GALA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01688 iki aukščiausios $ 0.01749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GALA kaina yra $ 0.8366854878441121, o žemiausia – $ 0.00015101.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GALA per pastarąją valandą pasikeitė +1.15%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gala (GALA) rinkos informacija
No.97
$ 801.95M
$ 801.95M$ 801.95M
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
$ 873.00M
$ 873.00M$ 873.00M
45.93B
45.93B 45.93B
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
45,930,515,054.52946
45,930,515,054.52946 45,930,515,054.52946
91.86%
0.02%
ETH
Dabartinė Gala rinkos kapitalizacija yra $ 801.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.90M. GALA apyvartoje yra 45.93B vienetų, o bendras kiekis siekia 45930515054.52946. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 873.00M
Gala (GALA) kainos istorija USD
Stebėkite Gala kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001884
+1.09%
30 dienų
$ +0.00043
+2.52%
60 dienų
$ +0.00039
+2.28%
90 dienų
$ +0.00269
+18.21%
Gala kainos pokytis šiandien
Šiandien GALA užfiksuotas $ +0.0001884 (+1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gala 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00043 (+2.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gala 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GALA rodiklis pasikeitė $ +0.00039 (+2.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gala 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00269 (+18.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gala (GALA) pokyčius?
Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
Gala galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gala investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gala, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gala kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gala (GALA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gala (GALA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gala prognozes.
Supratimas apie Gala (GALA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GALAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gala (GALA)
Ieškote, kaip nusipirkti Gala? Viskas paprasta ir patogu! Gala lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.