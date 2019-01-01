Gala (GALA) Tokenomika
Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
Gala (GALA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Gala (GALA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Gala (GALA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gala (GALA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GALA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GALA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GALA tokenomiką, galite peržiūrėti GALA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.