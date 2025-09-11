Daugiau apie GAINS

GAINS Kainos informacija

GAINS Baltoji knyga

GAINS Oficiali svetainė

GAINS Tokenomika

GAINS Kainų prognozė

GAINS Istorija

GAINS pirkimo vadovas

GAINSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GAINS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GAINS logotipas

GAINS kaina(GAINS)

1 GAINS į USD – tiesioginė kaina:

$0.02759
$0.02759$0.02759
+0.54%1D
USD
GAINS (GAINS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:55:51(UTC+8)

GAINS (GAINS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02703
$ 0.02703$ 0.02703
24 val. žemiausia
$ 0.02774
$ 0.02774$ 0.02774
24 val. aukščiausia

$ 0.02703
$ 0.02703$ 0.02703

$ 0.02774
$ 0.02774$ 0.02774

$ 6.879625561360697
$ 6.879625561360697$ 6.879625561360697

$ 0.010955131140724623
$ 0.010955131140724623$ 0.010955131140724623

+0.03%

+0.54%

+2.48%

+2.48%

GAINS (GAINS) realiojo laiko kaina yra $ 0.02759. Per pastarąsias 24 valandas GAINS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02703 iki aukščiausios $ 0.02774 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAINS kaina yra $ 6.879625561360697, o žemiausia – $ 0.010955131140724623.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAINS per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GAINS (GAINS) rinkos informacija

No.2130

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 37.52K
$ 37.52K$ 37.52K

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

38.69M
38.69M 38.69M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

38.69%

ETH

Dabartinė GAINS rinkos kapitalizacija yra $ 1.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.52K. GAINS apyvartoje yra 38.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.76M

GAINS (GAINS) kainos istorija USD

Stebėkite GAINS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001482+0.54%
30 dienų$ +0.00153+5.87%
60 dienų$ +0.00279+11.25%
90 dienų$ +0.00119+4.50%
GAINS kainos pokytis šiandien

Šiandien GAINS užfiksuotas $ +0.0001482 (+0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GAINS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00153 (+5.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GAINS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAINS rodiklis pasikeitė $ +0.00279 (+11.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GAINS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00119 (+4.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GAINS (GAINS) pokyčius?

Peržiūrėkite GAINS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GAINS (GAINS)

GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

GAINS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GAINS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GAINSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GAINS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GAINS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GAINS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GAINS (GAINS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GAINS (GAINS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GAINS prognozes.

Peržiūrėkite GAINS kainos prognozę dabar!

GAINS (GAINS) Tokenomika

Supratimas apie GAINS (GAINS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAINSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GAINS (GAINS)

Ieškote, kaip nusipirkti GAINS? Viskas paprasta ir patogu! GAINS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAINS į vietos valiutas

1 GAINS(GAINS) į VND
726.03085
1 GAINS(GAINS) į AUD
A$0.0416609
1 GAINS(GAINS) į GBP
0.0201407
1 GAINS(GAINS) į EUR
0.0234515
1 GAINS(GAINS) į USD
$0.02759
1 GAINS(GAINS) į MYR
RM0.1164298
1 GAINS(GAINS) į TRY
1.1389152
1 GAINS(GAINS) į JPY
¥4.05573
1 GAINS(GAINS) į ARS
ARS$39.301955
1 GAINS(GAINS) į RUB
2.331355
1 GAINS(GAINS) į INR
2.430679
1 GAINS(GAINS) į IDR
Rp452.2950096
1 GAINS(GAINS) į KRW
38.3727238
1 GAINS(GAINS) į PHP
1.5773203
1 GAINS(GAINS) į EGP
￡E.1.3268031
1 GAINS(GAINS) į BRL
R$0.148986
1 GAINS(GAINS) į CAD
C$0.0380742
1 GAINS(GAINS) į BDT
3.360462
1 GAINS(GAINS) į NGN
41.6766263
1 GAINS(GAINS) į COP
$108.1958404
1 GAINS(GAINS) į ZAR
R.0.4825491
1 GAINS(GAINS) į UAH
1.1389152
1 GAINS(GAINS) į VES
Bs4.30404
1 GAINS(GAINS) į CLP
$26.51399
1 GAINS(GAINS) į PKR
Rs7.8358359
1 GAINS(GAINS) į KZT
14.8732172
1 GAINS(GAINS) į THB
฿0.877362
1 GAINS(GAINS) į TWD
NT$0.8362529
1 GAINS(GAINS) į AED
د.إ0.1012553
1 GAINS(GAINS) į CHF
Fr0.0217961
1 GAINS(GAINS) į HKD
HK$0.2146502
1 GAINS(GAINS) į AMD
֏10.5424149
1 GAINS(GAINS) į MAD
.د.م0.2491377
1 GAINS(GAINS) į MXN
$0.5128981
1 GAINS(GAINS) į SAR
ريال0.1034625
1 GAINS(GAINS) į PLN
0.1004276
1 GAINS(GAINS) į RON
лв0.1194647
1 GAINS(GAINS) į SEK
kr0.2576906
1 GAINS(GAINS) į BGN
лв0.0460753
1 GAINS(GAINS) į HUF
Ft9.2707918
1 GAINS(GAINS) į CZK
0.5755274
1 GAINS(GAINS) į KWD
د.ك0.00841495
1 GAINS(GAINS) į ILS
0.0915988
1 GAINS(GAINS) į AOA
Kz25.2423669
1 GAINS(GAINS) į BHD
.د.ب0.01040143
1 GAINS(GAINS) į BMD
$0.02759
1 GAINS(GAINS) į DKK
kr0.1760242
1 GAINS(GAINS) į HNL
L0.7231339
1 GAINS(GAINS) į MUR
1.255345
1 GAINS(GAINS) į NAD
$0.4850322
1 GAINS(GAINS) į NOK
kr0.2739687
1 GAINS(GAINS) į NZD
$0.0463512
1 GAINS(GAINS) į PAB
B/.0.02759
1 GAINS(GAINS) į PGK
K0.1169816
1 GAINS(GAINS) į QAR
ر.ق0.1004276
1 GAINS(GAINS) į RSD
дин.2.7631385

GAINS išteklius

Išsamesnei GAINS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GAINS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GAINS

Kiek GAINS(GAINS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAINS kaina USD valiuta yra 0.02759USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAINS į USD kaina?
Dabartinė GAINS kaina USD valiuta yra $ 0.02759. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GAINS rinkos kapitalizacija?
GAINS rinkos kapitalizacija yra $ 1.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAINS apyvartoje?
GAINS apyvartoje yra 38.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAINS kaina?
GAINS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.879625561360697USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAINS kaina?
GAINS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010955131140724623USD.
Kokia yra GAINS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAINS yra $ 37.52KUSD.
Ar GAINS kaina šiais metais kils?
GAINS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAINS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:55:51(UTC+8)

GAINS (GAINS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GAINS-į-USD skaičiuoklė

Suma

GAINS
GAINS
USD
USD

1 GAINS = 0.02759 USD

Prekiauti GAINS

GAINSUSDT
$0.02759
$0.02759$0.02759
+0.47%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis