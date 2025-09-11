Daugiau apie GAIA

Gaia logotipas

Gaia kaina(GAIA)

1 GAIA į USD – tiesioginė kaina:

-4.86%1D
USD
Gaia (GAIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:54:46(UTC+8)

Gaia (GAIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.08%

-4.85%

-10.48%

-10.48%

Gaia (GAIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.09958. Per pastarąsias 24 valandas GAIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0975 iki aukščiausios $ 0.10614 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAIA kaina yra $ 0.14747389300169203, o žemiausia – $ 0.03931568467223474.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -4.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gaia (GAIA) rinkos informacija

No.971

17.00%

ETH

Dabartinė Gaia rinkos kapitalizacija yra $ 16.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.75K. GAIA apyvartoje yra 170.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.58M

Gaia (GAIA) kainos istorija USD

Stebėkite Gaia kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0050868-4.85%
30 dienų$ +0.02422+32.13%
60 dienų$ +0.07958+397.90%
90 dienų$ +0.07958+397.90%
Gaia kainos pokytis šiandien

Šiandien GAIA užfiksuotas $ -0.0050868 (-4.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gaia 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02422 (+32.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gaia 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAIA rodiklis pasikeitė $ +0.07958 (+397.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gaia 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.07958 (+397.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gaia (GAIA) pokyčius?

Peržiūrėkite Gaia kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gaia (GAIA)

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Gaia galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gaia investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GAIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gaia mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gaia, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gaia kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gaia (GAIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gaia (GAIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gaia prognozes.

Peržiūrėkite Gaia kainos prognozę dabar!

Gaia (GAIA) Tokenomika

Supratimas apie Gaia (GAIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gaia (GAIA)

Ieškote, kaip nusipirkti Gaia? Viskas paprasta ir patogu! Gaia lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAIA į vietos valiutas

1 Gaia(GAIA) į VND
2,620.4477
1 Gaia(GAIA) į AUD
A$0.1503658
1 Gaia(GAIA) į GBP
0.0726934
1 Gaia(GAIA) į EUR
0.084643
1 Gaia(GAIA) į USD
$0.09958
1 Gaia(GAIA) į MYR
RM0.4202276
1 Gaia(GAIA) į TRY
4.1096666
1 Gaia(GAIA) į JPY
¥14.63826
1 Gaia(GAIA) į ARS
ARS$141.85171
1 Gaia(GAIA) į RUB
8.4135142
1 Gaia(GAIA) į INR
8.7859434
1 Gaia(GAIA) į IDR
Rp1,632.4587552
1 Gaia(GAIA) į KRW
138.4978556
1 Gaia(GAIA) į PHP
5.6939844
1 Gaia(GAIA) į EGP
￡E.4.7907938
1 Gaia(GAIA) į BRL
R$0.537732
1 Gaia(GAIA) į CAD
C$0.1374204
1 Gaia(GAIA) į BDT
12.128844
1 Gaia(GAIA) į NGN
150.1955182
1 Gaia(GAIA) į COP
$390.5089448
1 Gaia(GAIA) į ZAR
R.1.7416542
1 Gaia(GAIA) į UAH
4.1106624
1 Gaia(GAIA) į VES
Bs15.53448
1 Gaia(GAIA) į CLP
$95.69638
1 Gaia(GAIA) į PKR
Rs28.2817158
1 Gaia(GAIA) į KZT
53.6815864
1 Gaia(GAIA) į THB
฿3.1656482
1 Gaia(GAIA) į TWD
NT$3.022253
1 Gaia(GAIA) į AED
د.إ0.3654586
1 Gaia(GAIA) į CHF
Fr0.0786682
1 Gaia(GAIA) į HKD
HK$0.7747324
1 Gaia(GAIA) į AMD
֏38.0505138
1 Gaia(GAIA) į MAD
.د.م0.8992074
1 Gaia(GAIA) į MXN
$1.852188
1 Gaia(GAIA) į SAR
ريال0.373425
1 Gaia(GAIA) į PLN
0.3624712
1 Gaia(GAIA) į RON
лв0.4311814
1 Gaia(GAIA) į SEK
kr0.931073
1 Gaia(GAIA) į BGN
лв0.1662986
1 Gaia(GAIA) į HUF
Ft33.4718254
1 Gaia(GAIA) į CZK
2.0772388
1 Gaia(GAIA) į KWD
د.ك0.0303719
1 Gaia(GAIA) į ILS
0.3306056
1 Gaia(GAIA) į AOA
Kz91.1067378
1 Gaia(GAIA) į BHD
.د.ب0.03754166
1 Gaia(GAIA) į BMD
$0.09958
1 Gaia(GAIA) į DKK
kr0.6353204
1 Gaia(GAIA) į HNL
L2.6099918
1 Gaia(GAIA) į MUR
4.5368648
1 Gaia(GAIA) į NAD
$1.7506164
1 Gaia(GAIA) į NOK
kr0.9888294
1 Gaia(GAIA) į NZD
$0.1672944
1 Gaia(GAIA) į PAB
B/.0.09958
1 Gaia(GAIA) į PGK
K0.4222192
1 Gaia(GAIA) į QAR
ر.ق0.3624712
1 Gaia(GAIA) į RSD
дин.9.9739328

Gaia išteklius

Išsamesnei Gaia analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gaia svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gaia

Kiek Gaia(GAIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAIA kaina USD valiuta yra 0.09958USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAIA į USD kaina?
Dabartinė GAIA kaina USD valiuta yra $ 0.09958. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gaia rinkos kapitalizacija?
GAIA rinkos kapitalizacija yra $ 16.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAIA apyvartoje?
GAIA apyvartoje yra 170.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAIA kaina?
GAIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14747389300169203USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAIA kaina?
GAIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03931568467223474USD.
Kokia yra GAIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAIA yra $ 75.75KUSD.
Ar GAIA kaina šiais metais kils?
GAIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Gaia (GAIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
