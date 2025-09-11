Gaia (GAIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.09958. Per pastarąsias 24 valandas GAIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0975 iki aukščiausios $ 0.10614 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAIA kaina yra $ 0.14747389300169203, o žemiausia – $ 0.03931568467223474.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -4.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gaia (GAIA) rinkos informacija
$ 16.93M
$ 75.75K
$ 99.58M
170.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.00%
ETH
Dabartinė Gaia rinkos kapitalizacija yra $ 16.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.75K. GAIA apyvartoje yra 170.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.58M
Gaia (GAIA) kainos istorija USD
Stebėkite Gaia kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0050868
-4.85%
30 dienų
$ +0.02422
+32.13%
60 dienų
$ +0.07958
+397.90%
90 dienų
$ +0.07958
+397.90%
Gaia kainos pokytis šiandien
Šiandien GAIA užfiksuotas $ -0.0050868 (-4.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gaia 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02422 (+32.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gaia 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAIA rodiklis pasikeitė $ +0.07958 (+397.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gaia 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.07958 (+397.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gaia (GAIA) pokyčius?
Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.
Gaia kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gaia (GAIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gaia (GAIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gaia prognozes.
Supratimas apie Gaia (GAIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gaia (GAIA)
