Daugiau apie FLX

FLX Kainos informacija

FLX Baltoji knyga

FLX Oficiali svetainė

FLX Tokenomika

FLX Kainų prognozė

FLX Istorija

FLX pirkimo vadovas

FLXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FLX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Flex Ungovernance logotipas

Flex Ungovernance kaina(FLX)

1 FLX į USD – tiesioginė kaina:

$2.108
$2.108$2.108
+6.14%1D
USD
Flex Ungovernance (FLX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:20:05(UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.885
$ 1.885$ 1.885
24 val. žemiausia
$ 2.152
$ 2.152$ 2.152
24 val. aukščiausia

$ 1.885
$ 1.885$ 1.885

$ 2.152
$ 2.152$ 2.152

$ 2,694.400487426686
$ 2,694.400487426686$ 2,694.400487426686

$ 1.154160395878768
$ 1.154160395878768$ 1.154160395878768

-0.80%

+6.14%

+10.65%

+10.65%

Flex Ungovernance (FLX) realiojo laiko kaina yra $ 2.118. Per pastarąsias 24 valandas FLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.885 iki aukščiausios $ 2.152 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLX kaina yra $ 2,694.400487426686, o žemiausia – $ 1.154160395878768.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLX per pastarąją valandą pasikeitė -0.80%, per 24 valandas – +6.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flex Ungovernance (FLX) rinkos informacija

No.2566

$ 410.46K
$ 410.46K$ 410.46K

$ 56.22K
$ 56.22K$ 56.22K

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

193.80K
193.80K 193.80K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

999,715
999,715 999,715

19.37%

ETH

Dabartinė Flex Ungovernance rinkos kapitalizacija yra $ 410.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.22K. FLX apyvartoje yra 193.80K vienetų, o bendras kiekis siekia 999715. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.12M

Flex Ungovernance (FLX) kainos istorija USD

Stebėkite Flex Ungovernance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.12194+6.14%
30 dienų$ -0.49-18.79%
60 dienų$ -0.623-22.73%
90 dienų$ -0.876-29.26%
Flex Ungovernance kainos pokytis šiandien

Šiandien FLX užfiksuotas $ +0.12194 (+6.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Flex Ungovernance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.49 (-18.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Flex Ungovernance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLX rodiklis pasikeitė $ -0.623 (-22.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Flex Ungovernance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.876 (-29.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Flex Ungovernance (FLX) pokyčius?

Peržiūrėkite Flex Ungovernance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Flex Ungovernance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FLXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Flex Ungovernance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Flex Ungovernance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Flex Ungovernance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flex Ungovernance (FLX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flex Ungovernance (FLX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flex Ungovernance prognozes.

Peržiūrėkite Flex Ungovernance kainos prognozę dabar!

Flex Ungovernance (FLX) Tokenomika

Supratimas apie Flex Ungovernance (FLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Flex Ungovernance (FLX)

Ieškote, kaip nusipirkti Flex Ungovernance? Viskas paprasta ir patogu! Flex Ungovernance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FLX į vietos valiutas

1 Flex Ungovernance(FLX) į VND
55,735.17
1 Flex Ungovernance(FLX) į AUD
A$3.19818
1 Flex Ungovernance(FLX) į GBP
1.54614
1 Flex Ungovernance(FLX) į EUR
1.8003
1 Flex Ungovernance(FLX) į USD
$2.118
1 Flex Ungovernance(FLX) į MYR
RM8.93796
1 Flex Ungovernance(FLX) į TRY
87.45222
1 Flex Ungovernance(FLX) į JPY
¥311.346
1 Flex Ungovernance(FLX) į ARS
ARS$3,017.091
1 Flex Ungovernance(FLX) į RUB
180.96192
1 Flex Ungovernance(FLX) į INR
186.95586
1 Flex Ungovernance(FLX) į IDR
Rp34,721.30592
1 Flex Ungovernance(FLX) į KRW
2,949.8445
1 Flex Ungovernance(FLX) į PHP
121.23432
1 Flex Ungovernance(FLX) į EGP
￡E.102.06642
1 Flex Ungovernance(FLX) į BRL
R$11.4372
1 Flex Ungovernance(FLX) į CAD
C$2.92284
1 Flex Ungovernance(FLX) į BDT
257.9724
1 Flex Ungovernance(FLX) į NGN
3,194.55822
1 Flex Ungovernance(FLX) į COP
$8,305.86408
1 Flex Ungovernance(FLX) į ZAR
R.37.10736
1 Flex Ungovernance(FLX) į UAH
87.43104
1 Flex Ungovernance(FLX) į VES
Bs330.408
1 Flex Ungovernance(FLX) į CLP
$2,035.398
1 Flex Ungovernance(FLX) į PKR
Rs601.53318
1 Flex Ungovernance(FLX) į KZT
1,141.77144
1 Flex Ungovernance(FLX) į THB
฿67.39476
1 Flex Ungovernance(FLX) į TWD
NT$64.21776
1 Flex Ungovernance(FLX) į AED
د.إ7.77306
1 Flex Ungovernance(FLX) į CHF
Fr1.67322
1 Flex Ungovernance(FLX) į HKD
HK$16.47804
1 Flex Ungovernance(FLX) į AMD
֏809.30898
1 Flex Ungovernance(FLX) į MAD
.د.م19.12554
1 Flex Ungovernance(FLX) į MXN
$39.43716
1 Flex Ungovernance(FLX) į SAR
ريال7.9425
1 Flex Ungovernance(FLX) į PLN
7.70952
1 Flex Ungovernance(FLX) į RON
лв9.17094
1 Flex Ungovernance(FLX) į SEK
kr19.82448
1 Flex Ungovernance(FLX) į BGN
лв3.53706
1 Flex Ungovernance(FLX) į HUF
Ft712.64346
1 Flex Ungovernance(FLX) į CZK
44.22384
1 Flex Ungovernance(FLX) į KWD
د.ك0.64599
1 Flex Ungovernance(FLX) į ILS
7.03176
1 Flex Ungovernance(FLX) į AOA
Kz1,930.70526
1 Flex Ungovernance(FLX) į BHD
.د.ب0.798486
1 Flex Ungovernance(FLX) į BMD
$2.118
1 Flex Ungovernance(FLX) į DKK
kr13.51284
1 Flex Ungovernance(FLX) į HNL
L55.51278
1 Flex Ungovernance(FLX) į MUR
96.49608
1 Flex Ungovernance(FLX) į NAD
$37.23444
1 Flex Ungovernance(FLX) į NOK
kr21.03174
1 Flex Ungovernance(FLX) į NZD
$3.55824
1 Flex Ungovernance(FLX) į PAB
B/.2.118
1 Flex Ungovernance(FLX) į PGK
K8.98032
1 Flex Ungovernance(FLX) į QAR
ر.ق7.70952
1 Flex Ungovernance(FLX) į RSD
дин.212.20242

Flex Ungovernance išteklius

Išsamesnei Flex Ungovernance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Flex Ungovernance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flex Ungovernance

Kiek Flex Ungovernance(FLX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLX kaina USD valiuta yra 2.118USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLX į USD kaina?
Dabartinė FLX kaina USD valiuta yra $ 2.118. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flex Ungovernance rinkos kapitalizacija?
FLX rinkos kapitalizacija yra $ 410.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLX apyvartoje?
FLX apyvartoje yra 193.80KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLX kaina?
FLX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2,694.400487426686USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLX kaina?
FLX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.154160395878768USD.
Kokia yra FLX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLX yra $ 56.22KUSD.
Ar FLX kaina šiais metais kils?
FLX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:20:05(UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FLX-į-USD skaičiuoklė

Suma

FLX
FLX
USD
USD

1 FLX = 2.118 USD

Prekiauti FLX

FLXUSDT
$2.108
$2.108$2.108
+5.87%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis