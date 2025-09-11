Flex Ungovernance (FLX) realiojo laiko kaina yra $ 2.118. Per pastarąsias 24 valandas FLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.885 iki aukščiausios $ 2.152 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLX kaina yra $ 2,694.400487426686, o žemiausia – $ 1.154160395878768.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLX per pastarąją valandą pasikeitė -0.80%, per 24 valandas – +6.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Flex Ungovernance (FLX) rinkos informacija
$ 410.46K
$ 56.22K
$ 2.12M
193.80K
1,000,000
999,715
19.37%
ETH
Dabartinė Flex Ungovernance rinkos kapitalizacija yra $ 410.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.22K. FLX apyvartoje yra 193.80K vienetų, o bendras kiekis siekia 999715. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.12M
Flex Ungovernance (FLX) kainos istorija USD
Stebėkite Flex Ungovernance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.12194
+6.14%
30 dienų
$ -0.49
-18.79%
60 dienų
$ -0.623
-22.73%
90 dienų
$ -0.876
-29.26%
Flex Ungovernance kainos pokytis šiandien
Šiandien FLX užfiksuotas $ +0.12194 (+6.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Flex Ungovernance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.49 (-18.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Flex Ungovernance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLX rodiklis pasikeitė $ -0.623 (-22.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Flex Ungovernance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.876 (-29.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Flex Ungovernance (FLX) pokyčius?
The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.
Flex Ungovernance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Flex Ungovernance (FLX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flex Ungovernance (FLX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flex Ungovernance prognozes.
Supratimas apie Flex Ungovernance (FLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Flex Ungovernance (FLX)
