Worldcoin logotipas

Worldcoin kaina(WLD)

1 WLD į USD – tiesioginė kaina:

$1.788
$1.788$1.788
-3.71%1D
USD
Worldcoin (WLD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:19(UTC+8)

Worldcoin (WLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.758
$ 1.758$ 1.758
24 val. žemiausia
$ 1.966
$ 1.966$ 1.966
24 val. aukščiausia

$ 1.758
$ 1.758$ 1.758

$ 1.966
$ 1.966$ 1.966

$ 11.817127513504316
$ 11.817127513504316$ 11.817127513504316

$ 0.581715807558338
$ 0.581715807558338$ 0.581715807558338

-0.73%

-3.71%

+100.11%

+100.11%

Worldcoin (WLD) realiojo laiko kaina yra $ 1.787. Per pastarąsias 24 valandas WLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.758 iki aukščiausios $ 1.966 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WLD kaina yra $ 11.817127513504316, o žemiausia – $ 0.581715807558338.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.73%, per 24 valandas – -3.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +100.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Worldcoin (WLD) rinkos informacija

No.34

$ 3.61B
$ 3.61B$ 3.61B

$ 21.01M
$ 21.01M$ 21.01M

$ 17.87B
$ 17.87B$ 17.87B

2.02B
2.02B 2.02B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.09%

ETH

Dabartinė Worldcoin rinkos kapitalizacija yra $ 3.61B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.01M. WLD apyvartoje yra 2.02B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.87B

Worldcoin (WLD) kainos istorija USD

Stebėkite Worldcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.06889-3.71%
30 dienų$ +0.792+79.59%
60 dienų$ +0.743+71.16%
90 dienų$ +0.818+84.41%
Worldcoin kainos pokytis šiandien

Šiandien WLD užfiksuotas $ -0.06889 (-3.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Worldcoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.792 (+79.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Worldcoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WLD rodiklis pasikeitė $ +0.743 (+71.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Worldcoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.818 (+84.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Worldcoin (WLD) pokyčius?

Peržiūrėkite Worldcoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Worldcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Worldcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Worldcoin (WLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Worldcoin (WLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Worldcoin prognozes.

Peržiūrėkite Worldcoin kainos prognozę dabar!

Worldcoin (WLD) Tokenomika

Supratimas apie Worldcoin (WLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Worldcoin (WLD)

Ieškote, kaip nusipirkti Worldcoin? Viskas paprasta ir patogu! Worldcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WLD į vietos valiutas

1 Worldcoin(WLD) į VND
47,024.905
1 Worldcoin(WLD) į AUD
A$2.69837
1 Worldcoin(WLD) į GBP
1.30451
1 Worldcoin(WLD) į EUR
1.51895
1 Worldcoin(WLD) į USD
$1.787
1 Worldcoin(WLD) į MYR
RM7.54114
1 Worldcoin(WLD) į TRY
73.76736
1 Worldcoin(WLD) į JPY
¥262.689
1 Worldcoin(WLD) į ARS
ARS$2,545.5815
1 Worldcoin(WLD) į RUB
151.0015
1 Worldcoin(WLD) į INR
157.50618
1 Worldcoin(WLD) į IDR
Rp29,295.07728
1 Worldcoin(WLD) į KRW
2,481.92856
1 Worldcoin(WLD) į PHP
102.10918
1 Worldcoin(WLD) į EGP
￡E.86.02618
1 Worldcoin(WLD) į BRL
R$9.6498
1 Worldcoin(WLD) į CAD
C$2.46606
1 Worldcoin(WLD) į BDT
217.6566
1 Worldcoin(WLD) į NGN
2,695.31423
1 Worldcoin(WLD) į COP
$7,007.82772
1 Worldcoin(WLD) į ZAR
R.31.25463
1 Worldcoin(WLD) į UAH
73.76736
1 Worldcoin(WLD) į VES
Bs278.772
1 Worldcoin(WLD) į CLP
$1,717.307
1 Worldcoin(WLD) į PKR
Rs507.52587
1 Worldcoin(WLD) į KZT
963.33596
1 Worldcoin(WLD) į THB
฿56.79086
1 Worldcoin(WLD) į TWD
NT$54.23545
1 Worldcoin(WLD) į AED
د.إ6.55829
1 Worldcoin(WLD) į CHF
Fr1.41173
1 Worldcoin(WLD) į HKD
HK$13.90286
1 Worldcoin(WLD) į AMD
֏682.83057
1 Worldcoin(WLD) į MAD
.د.م16.13661
1 Worldcoin(WLD) į MXN
$33.22033
1 Worldcoin(WLD) į SAR
ريال6.70125
1 Worldcoin(WLD) į PLN
6.50468
1 Worldcoin(WLD) į RON
лв7.73771
1 Worldcoin(WLD) į SEK
kr16.70845
1 Worldcoin(WLD) į BGN
лв2.98429
1 Worldcoin(WLD) į HUF
Ft600.66431
1 Worldcoin(WLD) į CZK
37.27682
1 Worldcoin(WLD) į KWD
د.ك0.545035
1 Worldcoin(WLD) į ILS
5.93284
1 Worldcoin(WLD) į AOA
Kz1,634.94417
1 Worldcoin(WLD) į BHD
.د.ب0.673699
1 Worldcoin(WLD) į BMD
$1.787
1 Worldcoin(WLD) į DKK
kr11.40106
1 Worldcoin(WLD) į HNL
L46.83727
1 Worldcoin(WLD) į MUR
81.3085
1 Worldcoin(WLD) į NAD
$31.41546
1 Worldcoin(WLD) į NOK
kr17.74491
1 Worldcoin(WLD) į NZD
$3.00216
1 Worldcoin(WLD) į PAB
B/.1.787
1 Worldcoin(WLD) į PGK
K7.57688
1 Worldcoin(WLD) į QAR
ر.ق6.50468
1 Worldcoin(WLD) į RSD
дин.178.98592

Worldcoin išteklius

Išsamesnei Worldcoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Worldcoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Worldcoin

Kiek Worldcoin(WLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WLD kaina USD valiuta yra 1.787USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WLD į USD kaina?
Dabartinė WLD kaina USD valiuta yra $ 1.787. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Worldcoin rinkos kapitalizacija?
WLD rinkos kapitalizacija yra $ 3.61BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WLD apyvartoje?
WLD apyvartoje yra 2.02BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WLD kaina?
WLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.817127513504316USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WLD kaina?
WLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.581715807558338USD.
Kokia yra WLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WLD yra $ 21.01MUSD.
Ar WLD kaina šiais metais kils?
WLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Worldcoin (WLD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

