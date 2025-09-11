Daugiau apie FLOCK

FLock.io logotipas

FLock.io kaina(FLOCK)

1 FLOCK į USD – tiesioginė kaina:

$0.36185
$0.36185$0.36185
-2.95%1D
USD
FLock.io (FLOCK) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:09:25(UTC+8)

FLock.io (FLOCK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
24 val. žemiausia
$ 0.39594
$ 0.39594$ 0.39594
24 val. aukščiausia

$ 0.35
$ 0.35$ 0.35

$ 0.39594
$ 0.39594$ 0.39594

$ 0.8929593240695551
$ 0.8929593240695551$ 0.8929593240695551

$ 0.03529084954366033
$ 0.03529084954366033$ 0.03529084954366033

+0.43%

-2.94%

+21.44%

+21.44%

FLock.io (FLOCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.36185. Per pastarąsias 24 valandas FLOCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.35 iki aukščiausios $ 0.39594 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLOCK kaina yra $ 0.8929593240695551, o žemiausia – $ 0.03529084954366033.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLOCK per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -2.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FLock.io (FLOCK) rinkos informacija

No.430

$ 81.08M
$ 81.08M$ 81.08M

$ 424.40K
$ 424.40K$ 424.40K

$ 361.85M
$ 361.85M$ 361.85M

224.08M
224.08M 224.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

224,146,201.28968564
224,146,201.28968564 224,146,201.28968564

22.40%

BASE

Dabartinė FLock.io rinkos kapitalizacija yra $ 81.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 424.40K. FLOCK apyvartoje yra 224.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 224146201.28968564. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 361.85M

FLock.io (FLOCK) kainos istorija USD

Stebėkite FLock.io kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.010999-2.94%
30 dienų$ +0.18931+109.71%
60 dienų$ +0.18763+107.69%
90 dienų$ +0.2135+143.91%
FLock.io kainos pokytis šiandien

Šiandien FLOCK užfiksuotas $ -0.010999 (-2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FLock.io 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.18931 (+109.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FLock.io 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLOCK rodiklis pasikeitė $ +0.18763 (+107.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FLock.io 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2135 (+143.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FLock.io (FLOCK) pokyčius?

Peržiūrėkite FLock.io kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FLock.io (FLOCK)

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

FLock.io galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FLock.io investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FLOCKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FLock.io mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FLock.io, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FLock.io kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FLock.io (FLOCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FLock.io (FLOCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FLock.io prognozes.

Peržiūrėkite FLock.io kainos prognozę dabar!

FLock.io (FLOCK) Tokenomika

Supratimas apie FLock.io (FLOCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLOCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FLock.io (FLOCK)

Ieškote, kaip nusipirkti FLock.io? Viskas paprasta ir patogu! FLock.io lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FLOCK į vietos valiutas

1 FLock.io(FLOCK) į VND
9,522.08275
1 FLock.io(FLOCK) į AUD
A$0.5463935
1 FLock.io(FLOCK) į GBP
0.2641505
1 FLock.io(FLOCK) į EUR
0.3075725
1 FLock.io(FLOCK) į USD
$0.36185
1 FLock.io(FLOCK) į MYR
RM1.527007
1 FLock.io(FLOCK) į TRY
14.937168
1 FLock.io(FLOCK) į JPY
¥53.19195
1 FLock.io(FLOCK) į ARS
ARS$515.455325
1 FLock.io(FLOCK) į RUB
30.576325
1 FLock.io(FLOCK) į INR
31.9260255
1 FLock.io(FLOCK) į IDR
Rp5,931.966264
1 FLock.io(FLOCK) į KRW
503.268217
1 FLock.io(FLOCK) į PHP
20.7159125
1 FLock.io(FLOCK) į EGP
￡E.17.4158405
1 FLock.io(FLOCK) į BRL
R$1.95399
1 FLock.io(FLOCK) į CAD
C$0.499353
1 FLock.io(FLOCK) į BDT
44.07333
1 FLock.io(FLOCK) į NGN
545.7747365
1 FLock.io(FLOCK) į COP
$1,419.016486
1 FLock.io(FLOCK) į ZAR
R.6.3359935
1 FLock.io(FLOCK) į UAH
14.937168
1 FLock.io(FLOCK) į VES
Bs56.4486
1 FLock.io(FLOCK) į CLP
$347.73785
1 FLock.io(FLOCK) į PKR
Rs102.7690185
1 FLock.io(FLOCK) į KZT
195.066098
1 FLock.io(FLOCK) į THB
฿11.514067
1 FLock.io(FLOCK) į TWD
NT$10.978529
1 FLock.io(FLOCK) į AED
د.إ1.3279895
1 FLock.io(FLOCK) į CHF
Fr0.2858615
1 FLock.io(FLOCK) į HKD
HK$2.815193
1 FLock.io(FLOCK) į AMD
֏138.2665035
1 FLock.io(FLOCK) į MAD
.د.م3.2675055
1 FLock.io(FLOCK) į MXN
$6.73041
1 FLock.io(FLOCK) į SAR
ريال1.3569375
1 FLock.io(FLOCK) į PLN
1.317134
1 FLock.io(FLOCK) į RON
лв1.570429
1 FLock.io(FLOCK) į SEK
kr3.386916
1 FLock.io(FLOCK) į BGN
лв0.6042895
1 FLock.io(FLOCK) į HUF
Ft121.711866
1 FLock.io(FLOCK) į CZK
7.5518095
1 FLock.io(FLOCK) į KWD
د.ك0.11036425
1 FLock.io(FLOCK) į ILS
1.2049605
1 FLock.io(FLOCK) į AOA
Kz329.8516045
1 FLock.io(FLOCK) į BHD
.د.ب0.13641745
1 FLock.io(FLOCK) į BMD
$0.36185
1 FLock.io(FLOCK) į DKK
kr2.308603
1 FLock.io(FLOCK) į HNL
L9.4840885
1 FLock.io(FLOCK) į MUR
16.485886
1 FLock.io(FLOCK) į NAD
$6.361323
1 FLock.io(FLOCK) į NOK
kr3.596789
1 FLock.io(FLOCK) į NZD
$0.607908
1 FLock.io(FLOCK) į PAB
B/.0.36185
1 FLock.io(FLOCK) į PGK
K1.534244
1 FLock.io(FLOCK) į QAR
ر.ق1.317134
1 FLock.io(FLOCK) į RSD
дин.36.2609885

FLock.io išteklius

Išsamesnei FLock.io analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FLock.io svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FLock.io

Kiek FLock.io(FLOCK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLOCK kaina USD valiuta yra 0.36185USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLOCK į USD kaina?
Dabartinė FLOCK kaina USD valiuta yra $ 0.36185. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FLock.io rinkos kapitalizacija?
FLOCK rinkos kapitalizacija yra $ 81.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLOCK apyvartoje?
FLOCK apyvartoje yra 224.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLOCK kaina?
FLOCK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8929593240695551USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLOCK kaina?
FLOCK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03529084954366033USD.
Kokia yra FLOCK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLOCK yra $ 424.40KUSD.
Ar FLOCK kaina šiais metais kils?
FLOCK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLOCK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:09:25(UTC+8)

FLock.io (FLOCK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 FLOCK = 0.36185 USD

