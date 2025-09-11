FLock.io (FLOCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.36185. Per pastarąsias 24 valandas FLOCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.35 iki aukščiausios $ 0.39594 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLOCK kaina yra $ 0.8929593240695551, o žemiausia – $ 0.03529084954366033.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLOCK per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -2.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FLock.io (FLOCK) rinkos informacija
Dabartinė FLock.io rinkos kapitalizacija yra $ 81.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 424.40K. FLOCK apyvartoje yra 224.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 224146201.28968564. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 361.85M
FLock.io (FLOCK) kainos istorija USD
Stebėkite FLock.io kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.010999
-2.94%
30 dienų
$ +0.18931
+109.71%
60 dienų
$ +0.18763
+107.69%
90 dienų
$ +0.2135
+143.91%
FLock.io kainos pokytis šiandien
Šiandien FLOCK užfiksuotas $ -0.010999 (-2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FLock.io 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.18931 (+109.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FLock.io 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLOCK rodiklis pasikeitė $ +0.18763 (+107.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FLock.io 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2135 (+143.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FLock.io (FLOCK) pokyčius?
Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.
FLock.io galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FLock.io, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FLock.io kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FLock.io (FLOCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FLock.io (FLOCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FLock.io prognozes.
Supratimas apie FLock.io (FLOCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLOCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FLock.io (FLOCK)
Ieškote, kaip nusipirkti FLock.io?
