Step App (FITFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001397. Per pastarąsias 24 valandas FITFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001382 iki aukščiausios $ 0.001421 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FITFI kaina yra $ 0.7346252898164236, o žemiausia – $ 0.001298148359450116.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FITFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Step App (FITFI) rinkos informacija
No.1399
$ 5.71M
$ 15.91K
$ 6.43M
4.09B
4,600,000,000
AVAX_CCHAIN
Dabartinė Step App rinkos kapitalizacija yra $ 5.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.91K. FITFI apyvartoje yra 4.09B vienetų, o bendras kiekis siekia 4600000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.43M
Step App (FITFI) kainos istorija USD
Stebėkite Step App kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000009
-0.64%
30 dienų
$ -0.000171
-10.91%
60 dienų
$ -0.000234
-14.35%
90 dienų
$ -0.000274
-16.40%
Step App kainos pokytis šiandien
Šiandien FITFI užfiksuotas $ -0.000009 (-0.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Step App 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000171 (-10.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Step App 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FITFI rodiklis pasikeitė $ -0.000234 (-14.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Step App 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000274 (-16.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Step App (FITFI) pokyčius?
Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.
Step App galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Step App investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Step App, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Step App kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Step App (FITFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Step App (FITFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Step App prognozes.
Supratimas apie Step App (FITFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FITFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Step App (FITFI)
Ieškote, kaip nusipirkti Step App? Viskas paprasta ir patogu! Step App lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
