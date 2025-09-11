Daugiau apie FITFI

Step App kaina(FITFI)

$0.001397
-0.64%1D
Step App (FITFI) kainos grafikas realiu laiku
Step App (FITFI) kainos informacija (USD)

$ 0.001382
$ 0.001421
$ 0.001382
$ 0.001421
$ 0.7346252898164236
$ 0.001298148359450116
-0.36%

-0.64%

+0.72%

+0.72%

Step App (FITFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001397. Per pastarąsias 24 valandas FITFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001382 iki aukščiausios $ 0.001421 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FITFI kaina yra $ 0.7346252898164236, o žemiausia – $ 0.001298148359450116.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FITFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Step App (FITFI) rinkos informacija

$ 5.71M
$ 15.91K
$ 6.43M
4.09B
4,600,000,000
Dabartinė Step App rinkos kapitalizacija yra $ 5.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.91K. FITFI apyvartoje yra 4.09B vienetų, o bendras kiekis siekia 4600000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.43M

Step App (FITFI) kainos istorija USD

Stebėkite Step App kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000009-0.64%
30 dienų$ -0.000171-10.91%
60 dienų$ -0.000234-14.35%
90 dienų$ -0.000274-16.40%
Step App kainos pokytis šiandien

Šiandien FITFI užfiksuotas $ -0.000009 (-0.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Step App 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000171 (-10.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Step App 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FITFI rodiklis pasikeitė $ -0.000234 (-14.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Step App 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000274 (-16.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Step App investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Step App kainos prognozė (USD)

Kiek Step App(FITFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FITFI kaina USD valiuta yra 0.001397USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FITFI į USD kaina?
Dabartinė FITFI kaina USD valiuta yra $ 0.001397. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Step App rinkos kapitalizacija?
FITFI rinkos kapitalizacija yra $ 5.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FITFI apyvartoje?
FITFI apyvartoje yra 4.09BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FITFI kaina?
FITFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7346252898164236USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FITFI kaina?
FITFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001298148359450116USD.
Kokia yra FITFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FITFI yra $ 15.91KUSD.
Ar FITFI kaina šiais metais kils?
FITFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FITFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
