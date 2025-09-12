Step App (FITFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Step App kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FITFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Step App kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Step App kainos prognozė
$0.001411
$0.001411$0.001411
-0.14%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:59:55(UTC+8)

Step App Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Step App (FITFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Step App galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001411 prekybos kainą 2025 m.

Step App (FITFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Step App galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001481 prekybos kainą 2026 m.

Step App (FITFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FITFI ateities kaina yra $ 0.001555 su 10.25% augimo norma.

Step App (FITFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FITFI ateities kaina yra $ 0.001633 su 15.76% augimo norma.

Step App (FITFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FITFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001715, o augimo norma – 21.55%.

Step App (FITFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FITFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001800, o augimo norma – 27.63%.

Step App (FITFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Step App kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002933 prekybos kainą.

Step App (FITFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Step App kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004778 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001411
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001481
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001555
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001633
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001715
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001800
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001890
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001985
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002084
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002188
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002298
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002413
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002533
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002660
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002793
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002933
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Step App kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001411
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001411
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001412
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001416
    0.41%
Step App (FITFI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FITFI kaina yra $0.001411. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Step App (FITFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FITFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001411. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Step App (FITFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FITFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001412. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Step App (FITFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FITFI kaina yra $0.001416. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Step App kainų statistika

$ 0.001411
$ 0.001411$ 0.001411

-0.13%

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

4.09B
4.09B 4.09B

$ 14.39K
$ 14.39K$ 14.39K

--

Naujausia FITFI kaina yra $ 0.001411. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.14%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 14.39K.
Be to, FITFI turi 4.09B apyvartą ir $ 5.77M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Step App (FITFI)

Bandote įsigyti FITFI? Dabar galite FITFI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Step App ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FITFI dabar

Step App istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Step App, dabartinė Step App kaina yra 0.001411USD. Apyvartinė Step App (FITFI) pasiūla yra 0.00 FITFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.77M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000001
    $ 0.001427
    $ 0.001389
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000036
    $ 0.001519
    $ 0.00136
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.000162
    $ 0.00264
    $ 0.001346
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Step App kaina pasikeitė $0.000001, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Step App buvo prekiaujama aukščiausia $0.001519 ir žemiausia $0.00136. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo FITFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Step App įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000162 vertę. Tai rodo, kad FITFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Step App kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FITFI kainų istoriją

Kaip veikia Step App (FITFI) kainų prognozės modulis?

Step App Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FITFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Step App ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FITFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Step App kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FITFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FITFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Step App potencialą.

Kodėl FITFI kainų prognozė yra svarbi?

FITFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FITFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, FITFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FITFI kainų prognozė?
Remiantis Step App (FITFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FITFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FITFI 2026 m.?
1 vieneto Step App (FITFI) kaina šiandien yra $0.001411. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FITFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FITFI kaina 2027 m.?
Step App (FITFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FITFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FITFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Step App (FITFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FITFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Step App (FITFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FITFI 2030 m.?
1 vieneto Step App (FITFI) kaina šiandien yra $0.001411. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FITFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FITFI kainų prognozė 2040 metams?
Step App (FITFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FITFI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:59:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.