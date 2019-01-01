Step App (FITFI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieStep App (FITFI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Step App (FITFI) Informacija

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Oficiali svetainė:
https://step.app/
Blokų naršyklė:
https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6

Step App (FITFI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Step App (FITFI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M
Bendra pasiūla:
$ 4.60B
$ 4.60B$ 4.60B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 4.09B
$ 4.09B$ 4.09B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M
Visų laikų rekordas:
$ 0.7339
$ 0.7339$ 0.7339
Visų laikų minimumas:
$ 0.001298148359450116
$ 0.001298148359450116$ 0.001298148359450116
Dabartinė kaina:
$ 0.001464
$ 0.001464$ 0.001464

Step App (FITFI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Step App (FITFI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FITFI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FITFI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FITFI tokenomiką, galite peržiūrėti FITFI tokeno kainą realiuoju laiku!

