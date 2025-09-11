Daugiau apie FIL

Filecoin logotipas

Filecoin kaina(FIL)

1 FIL į USD – tiesioginė kaina:

+1.44%1D
USD
Filecoin (FIL) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:19:35(UTC+8)

Filecoin (FIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 2.535
$ 2.535$ 2.535
24 val. aukščiausia

+0.23%

+1.44%

+11.67%

+11.67%

Filecoin (FIL) realiojo laiko kaina yra $ 2.526. Per pastarąsias 24 valandas FIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.438 iki aukščiausios $ 2.535 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIL kaina yra $ 237.24182637, o žemiausia – $ 1.82924685424.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIL per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Filecoin (FIL) rinkos informacija

No.60

0.04%

2017-08-10 00:00:00

FIL

Dabartinė Filecoin rinkos kapitalizacija yra $ 1.74B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.54M. FIL apyvartoje yra 687.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 1959092769. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.95B

Filecoin (FIL) kainos istorija USD

Stebėkite Filecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.03589+1.44%
30 dienų$ +0.029+1.16%
60 dienų$ -0.037-1.45%
90 dienų$ +0.148+6.22%
Filecoin kainos pokytis šiandien

Šiandien FIL užfiksuotas $ +0.03589 (+1.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Filecoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.029 (+1.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Filecoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIL rodiklis pasikeitė $ -0.037 (-1.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Filecoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.148 (+6.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Filecoin (FIL) pokyčius?

Peržiūrėkite Filecoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Filecoin (FIL)

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Filecoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Filecoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FILstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Filecoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Filecoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Filecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Filecoin (FIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Filecoin (FIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Filecoin prognozes.

Peržiūrėkite Filecoin kainos prognozę dabar!

Filecoin (FIL) Tokenomika

Supratimas apie Filecoin (FIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Filecoin (FIL)

Ieškote, kaip nusipirkti Filecoin? Viskas paprasta ir patogu! Filecoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FIL į vietos valiutas

1 Filecoin(FIL) į VND
66,471.69
1 Filecoin(FIL) į AUD
A$3.81426
1 Filecoin(FIL) į GBP
1.84398
1 Filecoin(FIL) į EUR
2.1471
1 Filecoin(FIL) į USD
$2.526
1 Filecoin(FIL) į MYR
RM10.65972
1 Filecoin(FIL) į TRY
104.29854
1 Filecoin(FIL) į JPY
¥371.322
1 Filecoin(FIL) į ARS
ARS$3,598.287
1 Filecoin(FIL) į RUB
215.82144
1 Filecoin(FIL) į INR
222.97002
1 Filecoin(FIL) į IDR
Rp41,409.82944
1 Filecoin(FIL) į KRW
3,518.0865
1 Filecoin(FIL) į PHP
144.58824
1 Filecoin(FIL) į EGP
￡E.121.72794
1 Filecoin(FIL) į BRL
R$13.6404
1 Filecoin(FIL) į CAD
C$3.48588
1 Filecoin(FIL) į BDT
307.6668
1 Filecoin(FIL) į NGN
3,809.94054
1 Filecoin(FIL) į COP
$9,905.86056
1 Filecoin(FIL) į ZAR
R.44.25552
1 Filecoin(FIL) į UAH
104.27328
1 Filecoin(FIL) į VES
Bs394.056
1 Filecoin(FIL) į CLP
$2,427.486
1 Filecoin(FIL) į PKR
Rs717.40926
1 Filecoin(FIL) į KZT
1,361.71608
1 Filecoin(FIL) į THB
฿80.37732
1 Filecoin(FIL) į TWD
NT$76.58832
1 Filecoin(FIL) į AED
د.إ9.27042
1 Filecoin(FIL) į CHF
Fr1.99554
1 Filecoin(FIL) į HKD
HK$19.65228
1 Filecoin(FIL) į AMD
֏965.20986
1 Filecoin(FIL) į MAD
.د.م22.80978
1 Filecoin(FIL) į MXN
$47.03412
1 Filecoin(FIL) į SAR
ريال9.4725
1 Filecoin(FIL) į PLN
9.19464
1 Filecoin(FIL) į RON
лв10.93758
1 Filecoin(FIL) į SEK
kr23.64336
1 Filecoin(FIL) į BGN
лв4.21842
1 Filecoin(FIL) į HUF
Ft849.92322
1 Filecoin(FIL) į CZK
52.74288
1 Filecoin(FIL) į KWD
د.ك0.77043
1 Filecoin(FIL) į ILS
8.38632
1 Filecoin(FIL) į AOA
Kz2,302.62582
1 Filecoin(FIL) į BHD
.د.ب0.952302
1 Filecoin(FIL) į BMD
$2.526
1 Filecoin(FIL) į DKK
kr16.11588
1 Filecoin(FIL) į HNL
L66.20646
1 Filecoin(FIL) į MUR
115.08456
1 Filecoin(FIL) į NAD
$44.40708
1 Filecoin(FIL) į NOK
kr25.08318
1 Filecoin(FIL) į NZD
$4.24368
1 Filecoin(FIL) į PAB
B/.2.526
1 Filecoin(FIL) į PGK
K10.71024
1 Filecoin(FIL) į QAR
ر.ق9.19464
1 Filecoin(FIL) į RSD
дин.253.07994

Filecoin išteklius

Išsamesnei Filecoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Filecoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Filecoin

Kiek Filecoin(FIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FIL kaina USD valiuta yra 2.526USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FIL į USD kaina?
Dabartinė FIL kaina USD valiuta yra $ 2.526. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Filecoin rinkos kapitalizacija?
FIL rinkos kapitalizacija yra $ 1.74BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FIL apyvartoje?
FIL apyvartoje yra 687.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FIL kaina?
FIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 237.24182637USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FIL kaina?
FIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.82924685424USD.
Kokia yra FIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FIL yra $ 3.54MUSD.
Ar FIL kaina šiais metais kils?
FIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:19:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 FIL = 2.526 USD

