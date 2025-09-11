Daugiau apie FDUSD

First Digital USD logotipas

First Digital USD kaina(FDUSD)

1 FDUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.998
$0.998$0.998
-0.01%1D
USD
First Digital USD (FDUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:46(UTC+8)

First Digital USD (FDUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.997
$ 0.997$ 0.997
24 val. žemiausia
$ 0.9984
$ 0.9984$ 0.9984
24 val. aukščiausia

$ 0.997
$ 0.997$ 0.997

$ 0.9984
$ 0.9984$ 0.9984

$ 1.0595932045403598
$ 1.0595932045403598$ 1.0595932045403598

$ 0.8811103424050479
$ 0.8811103424050479$ 0.8811103424050479

0.00%

-0.01%

+0.01%

+0.01%

First Digital USD (FDUSD) realiojo laiko kaina yra $ 0.998. Per pastarąsias 24 valandas FDUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.997 iki aukščiausios $ 0.9984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FDUSD kaina yra $ 1.0595932045403598, o žemiausia – $ 0.8811103424050479.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FDUSD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

First Digital USD (FDUSD) rinkos informacija

No.65

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

$ 32.19M
$ 32.19M$ 32.19M

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

1.45B
1.45B 1.45B

1,452,465,952.200666
1,452,465,952.200666 1,452,465,952.200666

0.03%

ETH

Dabartinė First Digital USD rinkos kapitalizacija yra $ 1.45B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.19M. FDUSD apyvartoje yra 1.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 1452465952.200666. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.45B

First Digital USD (FDUSD) kainos istorija USD

Stebėkite First Digital USD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001-0.01%
30 dienų$ +0.0004+0.04%
60 dienų$ -0.0001-0.02%
90 dienų$ +0.0003+0.03%
First Digital USD kainos pokytis šiandien

Šiandien FDUSD užfiksuotas $ -0.0001 (-0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

First Digital USD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0004 (+0.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

First Digital USD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FDUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0001 (-0.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

First Digital USD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003 (+0.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir First Digital USD (FDUSD) pokyčius?

Peržiūrėkite First Digital USD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų First Digital USD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FDUSDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie First Digital USD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti First Digital USD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

First Digital USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos First Digital USD (FDUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų First Digital USD (FDUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes First Digital USD prognozes.

Peržiūrėkite First Digital USD kainos prognozę dabar!

First Digital USD (FDUSD) Tokenomika

Supratimas apie First Digital USD (FDUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FDUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti First Digital USD (FDUSD)

Ieškote, kaip nusipirkti First Digital USD? Viskas paprasta ir patogu! First Digital USD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FDUSD į vietos valiutas

1 First Digital USD(FDUSD) į VND
26,262.37
1 First Digital USD(FDUSD) į AUD
A$1.50698
1 First Digital USD(FDUSD) į GBP
0.72854
1 First Digital USD(FDUSD) į EUR
0.8483
1 First Digital USD(FDUSD) į USD
$0.998
1 First Digital USD(FDUSD) į MYR
RM4.21156
1 First Digital USD(FDUSD) į TRY
41.19744
1 First Digital USD(FDUSD) į JPY
¥146.706
1 First Digital USD(FDUSD) į ARS
ARS$1,421.651
1 First Digital USD(FDUSD) į RUB
84.331
1 First Digital USD(FDUSD) į INR
87.9238
1 First Digital USD(FDUSD) į IDR
Rp16,360.65312
1 First Digital USD(FDUSD) į KRW
1,388.03836
1 First Digital USD(FDUSD) į PHP
57.05566
1 First Digital USD(FDUSD) į EGP
￡E.47.99382
1 First Digital USD(FDUSD) į BRL
R$5.3892
1 First Digital USD(FDUSD) į CAD
C$1.37724
1 First Digital USD(FDUSD) į BDT
121.5564
1 First Digital USD(FDUSD) į NGN
1,507.54886
1 First Digital USD(FDUSD) į COP
$3,913.71688
1 First Digital USD(FDUSD) į ZAR
R.17.45502
1 First Digital USD(FDUSD) į UAH
41.19744
1 First Digital USD(FDUSD) į VES
Bs155.688
1 First Digital USD(FDUSD) į CLP
$959.078
1 First Digital USD(FDUSD) į PKR
Rs283.44198
1 First Digital USD(FDUSD) į KZT
538.00184
1 First Digital USD(FDUSD) į THB
฿31.7364
1 First Digital USD(FDUSD) į TWD
NT$30.24938
1 First Digital USD(FDUSD) į AED
د.إ3.66266
1 First Digital USD(FDUSD) į CHF
Fr0.78842
1 First Digital USD(FDUSD) į HKD
HK$7.76444
1 First Digital USD(FDUSD) į AMD
֏381.34578
1 First Digital USD(FDUSD) į MAD
.د.م9.01194
1 First Digital USD(FDUSD) į MXN
$18.55282
1 First Digital USD(FDUSD) į SAR
ريال3.7425
1 First Digital USD(FDUSD) į PLN
3.63272
1 First Digital USD(FDUSD) į RON
лв4.32134
1 First Digital USD(FDUSD) į SEK
kr9.32132
1 First Digital USD(FDUSD) į BGN
лв1.66666
1 First Digital USD(FDUSD) į HUF
Ft335.34796
1 First Digital USD(FDUSD) į CZK
20.81828
1 First Digital USD(FDUSD) į KWD
د.ك0.30439
1 First Digital USD(FDUSD) į ILS
3.31336
1 First Digital USD(FDUSD) į AOA
Kz913.08018
1 First Digital USD(FDUSD) į BHD
.د.ب0.376246
1 First Digital USD(FDUSD) į BMD
$0.998
1 First Digital USD(FDUSD) į DKK
kr6.36724
1 First Digital USD(FDUSD) į HNL
L26.15758
1 First Digital USD(FDUSD) į MUR
45.409
1 First Digital USD(FDUSD) į NAD
$17.54484
1 First Digital USD(FDUSD) į NOK
kr9.91014
1 First Digital USD(FDUSD) į NZD
$1.67664
1 First Digital USD(FDUSD) į PAB
B/.0.998
1 First Digital USD(FDUSD) į PGK
K4.23152
1 First Digital USD(FDUSD) į QAR
ر.ق3.63272
1 First Digital USD(FDUSD) į RSD
дин.99.9497

First Digital USD išteklius

Išsamesnei First Digital USD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali First Digital USD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie First Digital USD

Kiek First Digital USD(FDUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FDUSD kaina USD valiuta yra 0.998USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FDUSD į USD kaina?
Dabartinė FDUSD kaina USD valiuta yra $ 0.998. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra First Digital USD rinkos kapitalizacija?
FDUSD rinkos kapitalizacija yra $ 1.45BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FDUSD apyvartoje?
FDUSD apyvartoje yra 1.45BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FDUSD kaina?
FDUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0595932045403598USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FDUSD kaina?
FDUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.8811103424050479USD.
Kokia yra FDUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FDUSD yra $ 32.19MUSD.
Ar FDUSD kaina šiais metais kils?
FDUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FDUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:46(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

