First Digital USD (FDUSD) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.997
24 val. žemiausia
$ 0.9984
24 val. aukščiausia
$ 0.997
$ 0.9984
$ 1.0595932045403598
$ 0.8811103424050479
0.00%
-0.01%
+0.01%
+0.01%
First Digital USD (FDUSD) realiojo laiko kaina yra $ 0.998. Per pastarąsias 24 valandas FDUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.997 iki aukščiausios $ 0.9984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FDUSD kaina yra $ 1.0595932045403598, o žemiausia – $ 0.8811103424050479.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FDUSD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
First Digital USD (FDUSD) rinkos informacija
No.65
$ 1.45B
$ 32.19M
$ 1.45B
1.45B
1,452,465,952.200666
0.03%
ETH
Dabartinė First Digital USD rinkos kapitalizacija yra $ 1.45B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.19M. FDUSD apyvartoje yra 1.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 1452465952.200666. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.45B
First Digital USD (FDUSD) kainos istorija USD
Stebėkite First Digital USD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001
-0.01%
30 dienų
$ +0.0004
+0.04%
60 dienų
$ -0.0001
-0.02%
90 dienų
$ +0.0003
+0.03%
First Digital USD kainos pokytis šiandien
Šiandien FDUSD užfiksuotas $ -0.0001 (-0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
First Digital USD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0004 (+0.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
First Digital USD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FDUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0001 (-0.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
First Digital USD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003 (+0.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir First Digital USD (FDUSD) pokyčius?
First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.
First Digital USD kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos First Digital USD (FDUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų First Digital USD (FDUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes First Digital USD prognozes.
Supratimas apie First Digital USD (FDUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FDUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti First Digital USD (FDUSD)
