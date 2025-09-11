Harvest Finance (FARM) realiojo laiko kaina yra $ 29.13. Per pastarąsias 24 valandas FARM svyravo nuo žemiausios kainos $ 28.41 iki aukščiausios $ 29.2 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARM kaina yra $ 660.109464612, o žemiausia – $ 20.47768873365183.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARM per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Harvest Finance (FARM) rinkos informacija
No.920
$ 19.58M
$ 235.31K
$ 20.11M
672.18K
690,420
ETH
Dabartinė Harvest Finance rinkos kapitalizacija yra $ 19.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 235.31K. FARM apyvartoje yra 672.18K vienetų, o bendras kiekis siekia 690420. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.11M
Harvest Finance (FARM) kainos istorija USD
Stebėkite Harvest Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.2684
+0.93%
30 dienų
$ -0.99
-3.29%
60 dienų
$ +0.59
+2.06%
90 dienų
$ +1.47
+5.31%
Harvest Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien FARM užfiksuotas $ +0.2684 (+0.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Harvest Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.99 (-3.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Harvest Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FARM rodiklis pasikeitė $ +0.59 (+2.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Harvest Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.47 (+5.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Harvest Finance (FARM) pokyčius?
Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.
Harvest Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Harvest Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FARMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Harvest Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Harvest Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Harvest Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Harvest Finance (FARM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Harvest Finance (FARM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Harvest Finance prognozes.
Supratimas apie Harvest Finance (FARM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FARMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Harvest Finance (FARM)
Ieškote, kaip nusipirkti Harvest Finance? Viskas paprasta ir patogu! Harvest Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.