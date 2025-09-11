Daugiau apie FARM

$29.13
$29.13$29.13
+0.93%1D
Harvest Finance (FARM) kainos grafikas realiu laiku
Harvest Finance (FARM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 28.41
$ 28.41$ 28.41
24 val. žemiausia
$ 29.2
$ 29.2$ 29.2
24 val. aukščiausia

$ 28.41
$ 28.41$ 28.41

$ 29.2
$ 29.2$ 29.2

$ 660.109464612
$ 660.109464612$ 660.109464612

$ 20.47768873365183
$ 20.47768873365183$ 20.47768873365183

+0.03%

+0.93%

+5.04%

+5.04%

Harvest Finance (FARM) realiojo laiko kaina yra $ 29.13. Per pastarąsias 24 valandas FARM svyravo nuo žemiausios kainos $ 28.41 iki aukščiausios $ 29.2 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARM kaina yra $ 660.109464612, o žemiausia – $ 20.47768873365183.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARM per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Harvest Finance (FARM) rinkos informacija

No.920

$ 19.58M
$ 19.58M$ 19.58M

$ 235.31K
$ 235.31K$ 235.31K

$ 20.11M
$ 20.11M$ 20.11M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

Dabartinė Harvest Finance rinkos kapitalizacija yra $ 19.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 235.31K. FARM apyvartoje yra 672.18K vienetų, o bendras kiekis siekia 690420. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.11M

Harvest Finance (FARM) kainos istorija USD

Stebėkite Harvest Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.2684+0.93%
30 dienų$ -0.99-3.29%
60 dienų$ +0.59+2.06%
90 dienų$ +1.47+5.31%
Harvest Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien FARM užfiksuotas $ +0.2684 (+0.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Harvest Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.99 (-3.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Harvest Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FARM rodiklis pasikeitė $ +0.59 (+2.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Harvest Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.47 (+5.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Harvest Finance (FARM) pokyčius?

Peržiūrėkite Harvest Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Harvest Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FARMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Harvest Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Harvest Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Harvest Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Harvest Finance (FARM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Harvest Finance (FARM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Harvest Finance prognozes.

Peržiūrėkite Harvest Finance kainos prognozę dabar!

Harvest Finance (FARM) Tokenomika

Supratimas apie Harvest Finance (FARM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FARMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Harvest Finance (FARM)

Ieškote, kaip nusipirkti Harvest Finance? Viskas paprasta ir patogu! Harvest Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FARM į vietos valiutas

1 Harvest Finance(FARM) į VND
766,555.95
1 Harvest Finance(FARM) į AUD
A$43.9863
1 Harvest Finance(FARM) į GBP
21.2649
1 Harvest Finance(FARM) į EUR
24.7605
1 Harvest Finance(FARM) į USD
$29.13
1 Harvest Finance(FARM) į MYR
RM122.9286
1 Harvest Finance(FARM) į TRY
1,202.1951
1 Harvest Finance(FARM) į JPY
¥4,282.11
1 Harvest Finance(FARM) į ARS
ARS$41,495.685
1 Harvest Finance(FARM) į RUB
2,461.1937
1 Harvest Finance(FARM) į INR
2,570.1399
1 Harvest Finance(FARM) į IDR
Rp477,540.9072
1 Harvest Finance(FARM) į KRW
40,514.5866
1 Harvest Finance(FARM) į PHP
1,665.6534
1 Harvest Finance(FARM) į EGP
￡E.1,401.4443
1 Harvest Finance(FARM) į BRL
R$157.302
1 Harvest Finance(FARM) į CAD
C$40.1994
1 Harvest Finance(FARM) į BDT
3,548.034
1 Harvest Finance(FARM) į NGN
43,936.4877
1 Harvest Finance(FARM) į COP
$114,235.0428
1 Harvest Finance(FARM) į ZAR
R.509.4837
1 Harvest Finance(FARM) į UAH
1,202.4864
1 Harvest Finance(FARM) į VES
Bs4,544.28
1 Harvest Finance(FARM) į CLP
$27,993.93
1 Harvest Finance(FARM) į PKR
Rs8,273.2113
1 Harvest Finance(FARM) į KZT
15,703.4004
1 Harvest Finance(FARM) į THB
฿926.0427
1 Harvest Finance(FARM) į TWD
NT$884.0955
1 Harvest Finance(FARM) į AED
د.إ106.9071
1 Harvest Finance(FARM) į CHF
Fr23.0127
1 Harvest Finance(FARM) į HKD
HK$226.6314
1 Harvest Finance(FARM) į AMD
֏11,130.8643
1 Harvest Finance(FARM) į MAD
.د.م263.0439
1 Harvest Finance(FARM) į MXN
$541.818
1 Harvest Finance(FARM) į SAR
ريال109.2375
1 Harvest Finance(FARM) į PLN
106.0332
1 Harvest Finance(FARM) į RON
лв126.1329
1 Harvest Finance(FARM) į SEK
kr272.3655
1 Harvest Finance(FARM) į BGN
лв48.6471
1 Harvest Finance(FARM) į HUF
Ft9,791.4669
1 Harvest Finance(FARM) į CZK
607.6518
1 Harvest Finance(FARM) į KWD
د.ك8.88465
1 Harvest Finance(FARM) į ILS
96.7116
1 Harvest Finance(FARM) į AOA
Kz26,651.3283
1 Harvest Finance(FARM) į BHD
.د.ب10.98201
1 Harvest Finance(FARM) į BMD
$29.13
1 Harvest Finance(FARM) į DKK
kr185.8494
1 Harvest Finance(FARM) į HNL
L763.4973
1 Harvest Finance(FARM) į MUR
1,325.415
1 Harvest Finance(FARM) į NAD
$512.1054
1 Harvest Finance(FARM) į NOK
kr289.2609
1 Harvest Finance(FARM) į NZD
$48.9384
1 Harvest Finance(FARM) į PAB
B/.29.13
1 Harvest Finance(FARM) į PGK
K123.5112
1 Harvest Finance(FARM) į QAR
ر.ق106.0332
1 Harvest Finance(FARM) į RSD
дин.2,917.3695

Harvest Finance išteklius

Išsamesnei Harvest Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Harvest Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Harvest Finance

Kiek Harvest Finance(FARM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FARM kaina USD valiuta yra 29.13USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FARM į USD kaina?
Dabartinė FARM kaina USD valiuta yra $ 29.13. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Harvest Finance rinkos kapitalizacija?
FARM rinkos kapitalizacija yra $ 19.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FARM apyvartoje?
FARM apyvartoje yra 672.18KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FARM kaina?
FARM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 660.109464612USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FARM kaina?
FARM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 20.47768873365183USD.
Kokia yra FARM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FARM yra $ 235.31KUSD.
Ar FARM kaina šiais metais kils?
FARM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FARM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
