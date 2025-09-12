Harvest Finance (FARM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Harvest Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FARM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Harvest Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Harvest Finance kainos prognozė
$29.16
$29.16$29.16
+1.35%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:42:59(UTC+8)

Harvest Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Harvest Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 29.16 prekybos kainą 2025 m.

Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Harvest Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 30.6180 prekybos kainą 2026 m.

Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FARM ateities kaina yra $ 32.1489 su 10.25% augimo norma.

Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FARM ateities kaina yra $ 33.7563 su 15.76% augimo norma.

Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FARM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 35.4441, o augimo norma – 21.55%.

Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FARM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 37.2163, o augimo norma – 27.63%.

Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Harvest Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 60.6215 prekybos kainą.

Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Harvest Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 98.7461 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 29.16
    0.00%
  • 2026
    $ 30.6180
    5.00%
  • 2027
    $ 32.1489
    10.25%
  • 2028
    $ 33.7563
    15.76%
  • 2029
    $ 35.4441
    21.55%
  • 2030
    $ 37.2163
    27.63%
  • 2031
    $ 39.0771
    34.01%
  • 2032
    $ 41.0310
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 43.0826
    47.75%
  • 2034
    $ 45.2367
    55.13%
  • 2035
    $ 47.4985
    62.89%
  • 2036
    $ 49.8734
    71.03%
  • 2037
    $ 52.3671
    79.59%
  • 2038
    $ 54.9855
    88.56%
  • 2039
    $ 57.7348
    97.99%
  • 2040
    $ 60.6215
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Harvest Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 29.16
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 29.1639
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 29.1879
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 29.2798
    0.41%
Harvest Finance (FARM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FARM kaina yra $29.16. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Harvest Finance (FARM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FARM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $29.1639. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Harvest Finance (FARM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FARM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $29.1879. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Harvest Finance (FARM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FARM kaina yra $29.2798. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Harvest Finance kainų statistika

$ 29.16
$ 29.16$ 29.16

+1.35%

$ 19.61M
$ 19.61M$ 19.61M

672.18K
672.18K 672.18K

$ 124.75K
$ 124.75K$ 124.75K

--

Naujausia FARM kaina yra $ 29.16. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.35%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 124.75K.
Be to, FARM turi 672.18K apyvartą ir $ 19.61M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Harvest Finance (FARM)

Bandote įsigyti FARM? Dabar galite FARM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Harvest Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FARM dabar

Harvest Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Harvest Finance, dabartinė Harvest Finance kaina yra 29.17USD. Apyvartinė Harvest Finance (FARM) pasiūla yra 0.00 FARM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19.61M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.200000
    $ 29.29
    $ 28.62
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 1.1600
    $ 29.51
    $ 27.52
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -1.75
    $ 31.92
    $ 26.88
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Harvest Finance kaina pasikeitė $0.200000, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Harvest Finance buvo prekiaujama aukščiausia $29.51 ir žemiausia $27.52. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo FARM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Harvest Finance įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1.75 vertę. Tai rodo, kad FARM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Harvest Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FARM kainų istoriją

Kaip veikia Harvest Finance (FARM) kainų prognozės modulis?

Harvest Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FARM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Harvest Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FARM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Harvest Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FARM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FARM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Harvest Finance potencialą.

Kodėl FARM kainų prognozė yra svarbi?

FARM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FARM dabar?
Pagal jūsų prognozes, FARM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FARM kainų prognozė?
Remiantis Harvest Finance (FARM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FARM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FARM 2026 m.?
1 vieneto Harvest Finance (FARM) kaina šiandien yra $29.16. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FARM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FARM kaina 2027 m.?
Harvest Finance (FARM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FARM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FARM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Harvest Finance (FARM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FARM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Harvest Finance (FARM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FARM 2030 m.?
1 vieneto Harvest Finance (FARM) kaina šiandien yra $29.16. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FARM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FARM kainų prognozė 2040 metams?
Harvest Finance (FARM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FARM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:42:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.