Harvest Finance (FARM) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHarvest Finance (FARM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Harvest Finance (FARM) Informacija

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Oficiali svetainė:
https://harvest.finance/
Baltoji knyga:
https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D

Harvest Finance (FARM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Harvest Finance (FARM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 20.16M
$ 20.16M$ 20.16M
Bendra pasiūla:
$ 690.42K
$ 690.42K$ 690.42K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 672.18K
$ 672.18K$ 672.18K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 20.71M
$ 20.71M$ 20.71M
Visų laikų rekordas:
$ 490.86
$ 490.86$ 490.86
Visų laikų minimumas:
$ 20.47768873365183
$ 20.47768873365183$ 20.47768873365183
Dabartinė kaina:
$ 29.99
$ 29.99$ 29.99

Harvest Finance (FARM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Harvest Finance (FARM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FARM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FARM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FARM tokenomiką, galite peržiūrėti FARM tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti FARM

Norite įtraukti Harvest Finance (FARM) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius FARM pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Harvest Finance (FARM) Kainų istorija

FARM kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FARM kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FARM? Mūsų FARM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

