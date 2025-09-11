Medifakt (FAKT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003792. Per pastarąsias 24 valandas FAKT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000377 iki aukščiausios $ 0.0003827 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FAKT kaina yra $ 0.04450754499961446, o žemiausia – $ 0.000173569606735217.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FAKT per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Medifakt (FAKT) rinkos informacija
Dabartinė Medifakt rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 34.86K. FAKT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 379.20K
Medifakt (FAKT) kainos istorija USD
Stebėkite Medifakt kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000019
+0.05%
30 dienų
$ +0.000077
+25.47%
60 dienų
$ +0.0000089
+2.40%
90 dienų
$ +0.0000094
+2.54%
Medifakt kainos pokytis šiandien
Šiandien FAKT užfiksuotas $ +0.00000019 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Medifakt 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000077 (+25.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Medifakt 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FAKT rodiklis pasikeitė $ +0.0000089 (+2.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Medifakt 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000094 (+2.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Medifakt (FAKT) pokyčius?
Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way.
Medifakt kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Medifakt (FAKT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Medifakt (FAKT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Medifakt prognozes.
Supratimas apie Medifakt (FAKT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FAKTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
