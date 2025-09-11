Daugiau apie FACT

FACT Kainos informacija

FACT Baltoji knyga

FACT Oficiali svetainė

FACT Tokenomika

FACT Kainų prognozė

FACT Istorija

FACT pirkimo vadovas

FACTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FACT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

fact logotipas

fact kaina(FACT)

1 FACT į USD – tiesioginė kaina:

$2.32
$2.32$2.32
+1.31%1D
USD
fact (FACT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:51:39(UTC+8)

fact (FACT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.15
$ 2.15$ 2.15
24 val. žemiausia
$ 2.52
$ 2.52$ 2.52
24 val. aukščiausia

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 110.14399679956479
$ 110.14399679956479$ 110.14399679956479

$ 1.7893721466391157
$ 1.7893721466391157$ 1.7893721466391157

-0.43%

+1.31%

+4.97%

+4.97%

fact (FACT) realiojo laiko kaina yra $ 2.32. Per pastarąsias 24 valandas FACT svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.15 iki aukščiausios $ 2.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FACT kaina yra $ 110.14399679956479, o žemiausia – $ 1.7893721466391157.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FACT per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

fact (FACT) rinkos informacija

No.1770

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

$ 22.37K
$ 22.37K$ 22.37K

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

1.07M
1.07M 1.07M

1,067,432.5302468
1,067,432.5302468 1,067,432.5302468

FACT

Dabartinė fact rinkos kapitalizacija yra $ 2.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.37K. FACT apyvartoje yra 1.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 1067432.5302468. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.48M

fact (FACT) kainos istorija USD

Stebėkite fact kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.03+1.31%
30 dienų$ -0.6-20.55%
60 dienų$ -0.45-16.25%
90 dienų$ -0.22-8.67%
fact kainos pokytis šiandien

Šiandien FACT užfiksuotas $ +0.03 (+1.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

fact 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.6 (-20.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

fact 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FACT rodiklis pasikeitė $ -0.45 (-16.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

fact 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.22 (-8.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir fact (FACT) pokyčius?

Peržiūrėkite fact kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra fact (FACT)

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

fact galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų fact investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FACTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie fact mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti fact, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

fact kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos fact (FACT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų fact (FACT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes fact prognozes.

Peržiūrėkite fact kainos prognozę dabar!

fact (FACT) Tokenomika

Supratimas apie fact (FACT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FACTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti fact (FACT)

Ieškote, kaip nusipirkti fact? Viskas paprasta ir patogu! fact lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FACT į vietos valiutas

1 fact(FACT) į VND
61,050.8
1 fact(FACT) į AUD
A$3.5032
1 fact(FACT) į GBP
1.6936
1 fact(FACT) į EUR
1.972
1 fact(FACT) į USD
$2.32
1 fact(FACT) į MYR
RM9.7904
1 fact(FACT) į TRY
95.7696
1 fact(FACT) į JPY
¥341.04
1 fact(FACT) į ARS
ARS$3,304.84
1 fact(FACT) į RUB
196.04
1 fact(FACT) į INR
204.392
1 fact(FACT) į IDR
Rp38,032.7808
1 fact(FACT) į KRW
3,226.7024
1 fact(FACT) į PHP
132.6344
1 fact(FACT) į EGP
￡E.111.5688
1 fact(FACT) į BRL
R$12.528
1 fact(FACT) į CAD
C$3.2016
1 fact(FACT) į BDT
282.576
1 fact(FACT) į NGN
3,504.5224
1 fact(FACT) į COP
$9,098.0192
1 fact(FACT) į ZAR
R.40.5768
1 fact(FACT) į UAH
95.7696
1 fact(FACT) į VES
Bs361.92
1 fact(FACT) į CLP
$2,229.52
1 fact(FACT) į PKR
Rs658.9032
1 fact(FACT) į KZT
1,250.6656
1 fact(FACT) į THB
฿73.776
1 fact(FACT) į TWD
NT$70.3192
1 fact(FACT) į AED
د.إ8.5144
1 fact(FACT) į CHF
Fr1.8328
1 fact(FACT) į HKD
HK$18.0496
1 fact(FACT) į AMD
֏886.4952
1 fact(FACT) į MAD
.د.م20.9496
1 fact(FACT) į MXN
$43.1288
1 fact(FACT) į SAR
ريال8.7
1 fact(FACT) į PLN
8.4448
1 fact(FACT) į RON
лв10.0456
1 fact(FACT) į SEK
kr21.6688
1 fact(FACT) į BGN
лв3.8744
1 fact(FACT) į HUF
Ft779.5664
1 fact(FACT) į CZK
48.3952
1 fact(FACT) į KWD
د.ك0.7076
1 fact(FACT) į ILS
7.7024
1 fact(FACT) į AOA
Kz2,122.5912
1 fact(FACT) į BHD
.د.ب0.87464
1 fact(FACT) į BMD
$2.32
1 fact(FACT) į DKK
kr14.8016
1 fact(FACT) į HNL
L60.8072
1 fact(FACT) į MUR
105.56
1 fact(FACT) į NAD
$40.7856
1 fact(FACT) į NOK
kr23.0376
1 fact(FACT) į NZD
$3.8976
1 fact(FACT) į PAB
B/.2.32
1 fact(FACT) į PGK
K9.8368
1 fact(FACT) į QAR
ر.ق8.4448
1 fact(FACT) į RSD
дин.232.348

fact išteklius

Išsamesnei fact analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali fact svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie fact

Kiek fact(FACT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FACT kaina USD valiuta yra 2.32USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FACT į USD kaina?
Dabartinė FACT kaina USD valiuta yra $ 2.32. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra fact rinkos kapitalizacija?
FACT rinkos kapitalizacija yra $ 2.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FACT apyvartoje?
FACT apyvartoje yra 1.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FACT kaina?
FACT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 110.14399679956479USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FACT kaina?
FACT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.7893721466391157USD.
Kokia yra FACT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FACT yra $ 22.37KUSD.
Ar FACT kaina šiais metais kils?
FACT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FACT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:51:39(UTC+8)

fact (FACT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FACT-į-USD skaičiuoklė

Suma

FACT
FACT
USD
USD

1 FACT = 2.31 USD

Prekiauti FACT

FACTUSDT
$2.32
$2.32$2.32
+1.31%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis