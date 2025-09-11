fact (FACT) realiojo laiko kaina yra $ 2.32. Per pastarąsias 24 valandas FACT svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.15 iki aukščiausios $ 2.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FACT kaina yra $ 110.14399679956479, o žemiausia – $ 1.7893721466391157.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FACT per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
fact (FACT) rinkos informacija
No.1770
$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M
$ 22.37K
$ 22.37K$ 22.37K
$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M
1.07M
1.07M 1.07M
1,067,432.5302468
1,067,432.5302468 1,067,432.5302468
FACT
Dabartinė fact rinkos kapitalizacija yra $ 2.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.37K. FACT apyvartoje yra 1.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 1067432.5302468. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.48M
fact (FACT) kainos istorija USD
Stebėkite fact kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.03
+1.31%
30 dienų
$ -0.6
-20.55%
60 dienų
$ -0.45
-16.25%
90 dienų
$ -0.22
-8.67%
fact kainos pokytis šiandien
Šiandien FACT užfiksuotas $ +0.03 (+1.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
fact 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.6 (-20.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
fact 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FACT rodiklis pasikeitė $ -0.45 (-16.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
fact 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.22 (-8.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.
fact galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų fact investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti fact, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
fact kainos prognozė (USD)
Ieškote, kaip nusipirkti fact? Viskas paprasta ir patogu! fact lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.