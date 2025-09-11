Energy Web (EWT) realiojo laiko kaina yra $ 1.203. Per pastarąsias 24 valandas EWT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.125 iki aukščiausios $ 1.251 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EWT kaina yra $ 22.22484866, o žemiausia – $ 0.500832477028.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EWT per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Energy Web (EWT) rinkos informacija
No.696
$ 36.16M
$ 66.20K
$ 120.30M
30.06M
100,000,000
83,038,248.52712953
30.06%
EWT
Dabartinė Energy Web rinkos kapitalizacija yra $ 36.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.20K. EWT apyvartoje yra 30.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 83038248.52712953. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 120.30M
Energy Web (EWT) kainos istorija USD
Stebėkite Energy Web kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00897
-0.74%
30 dienų
$ -0.312
-20.60%
60 dienų
$ -0.142
-10.56%
90 dienų
$ -0.29
-19.43%
Energy Web kainos pokytis šiandien
Šiandien EWT užfiksuotas $ -0.00897 (-0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Energy Web 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.312 (-20.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Energy Web 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EWT rodiklis pasikeitė $ -0.142 (-10.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Energy Web 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.29 (-19.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Energy Web (EWT) pokyčius?
Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.
Energy Web galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Energy Web investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EWTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Energy Web mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Energy Web, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Energy Web kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Energy Web (EWT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Energy Web (EWT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Energy Web prognozes.
Supratimas apie Energy Web (EWT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EWTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Energy Web (EWT)
Ieškote, kaip nusipirkti Energy Web? Viskas paprasta ir patogu! Energy Web lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.