Energy Web kaina(EWT)

1 EWT į USD – tiesioginė kaina:

$1.203
$1.203$1.203
-0.74%1D
USD
Energy Web (EWT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:07:58(UTC+8)

Energy Web (EWT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.125
$ 1.125$ 1.125
24 val. žemiausia
$ 1.251
$ 1.251$ 1.251
24 val. aukščiausia

$ 1.125
$ 1.125$ 1.125

$ 1.251
$ 1.251$ 1.251

$ 22.22484866
$ 22.22484866$ 22.22484866

$ 0.500832477028
$ 0.500832477028$ 0.500832477028

+0.33%

-0.74%

-6.75%

-6.75%

Energy Web (EWT) realiojo laiko kaina yra $ 1.203. Per pastarąsias 24 valandas EWT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.125 iki aukščiausios $ 1.251 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EWT kaina yra $ 22.22484866, o žemiausia – $ 0.500832477028.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EWT per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Energy Web (EWT) rinkos informacija

No.696

$ 36.16M
$ 36.16M$ 36.16M

$ 66.20K
$ 66.20K$ 66.20K

$ 120.30M
$ 120.30M$ 120.30M

30.06M
30.06M 30.06M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

83,038,248.52712953
83,038,248.52712953 83,038,248.52712953

30.06%

EWT

Dabartinė Energy Web rinkos kapitalizacija yra $ 36.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.20K. EWT apyvartoje yra 30.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 83038248.52712953. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 120.30M

Energy Web (EWT) kainos istorija USD

Stebėkite Energy Web kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00897-0.74%
30 dienų$ -0.312-20.60%
60 dienų$ -0.142-10.56%
90 dienų$ -0.29-19.43%
Energy Web kainos pokytis šiandien

Šiandien EWT užfiksuotas $ -0.00897 (-0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Energy Web 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.312 (-20.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Energy Web 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EWT rodiklis pasikeitė $ -0.142 (-10.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Energy Web 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.29 (-19.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Energy Web investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti EWTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Energy Web mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Energy Web, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Energy Web kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Energy Web (EWT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Energy Web (EWT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Energy Web prognozes.

Peržiūrėkite Energy Web kainos prognozę dabar!

Energy Web (EWT) Tokenomika

Supratimas apie Energy Web (EWT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EWTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Energy Web (EWT)

Ieškote, kaip nusipirkti Energy Web? Viskas paprasta ir patogu! Energy Web lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EWT į vietos valiutas

1 Energy Web(EWT) į VND
31,656.945
1 Energy Web(EWT) į AUD
A$1.81653
1 Energy Web(EWT) į GBP
0.87819
1 Energy Web(EWT) į EUR
1.02255
1 Energy Web(EWT) į USD
$1.203
1 Energy Web(EWT) į MYR
RM5.07666
1 Energy Web(EWT) į TRY
49.65984
1 Energy Web(EWT) į JPY
¥176.841
1 Energy Web(EWT) į ARS
ARS$1,713.6735
1 Energy Web(EWT) į RUB
101.6535
1 Energy Web(EWT) į INR
106.14069
1 Energy Web(EWT) į IDR
Rp19,721.30832
1 Energy Web(EWT) į KRW
1,673.15646
1 Energy Web(EWT) į PHP
68.87175
1 Energy Web(EWT) į EGP
￡E.57.90039
1 Energy Web(EWT) į BRL
R$6.4962
1 Energy Web(EWT) į CAD
C$1.66014
1 Energy Web(EWT) į BDT
146.5254
1 Energy Web(EWT) į NGN
1,814.47287
1 Energy Web(EWT) į COP
$4,717.63668
1 Energy Web(EWT) į ZAR
R.21.06453
1 Energy Web(EWT) į UAH
49.65984
1 Energy Web(EWT) į VES
Bs187.668
1 Energy Web(EWT) į CLP
$1,156.083
1 Energy Web(EWT) į PKR
Rs341.66403
1 Energy Web(EWT) į KZT
648.51324
1 Energy Web(EWT) į THB
฿38.27946
1 Energy Web(EWT) į TWD
NT$36.49902
1 Energy Web(EWT) į AED
د.إ4.41501
1 Energy Web(EWT) į CHF
Fr0.95037
1 Energy Web(EWT) į HKD
HK$9.35934
1 Energy Web(EWT) į AMD
֏459.67833
1 Energy Web(EWT) į MAD
.د.م10.86309
1 Energy Web(EWT) į MXN
$22.3758
1 Energy Web(EWT) į SAR
ريال4.51125
1 Energy Web(EWT) į PLN
4.37892
1 Energy Web(EWT) į RON
лв5.22102
1 Energy Web(EWT) į SEK
kr11.26008
1 Energy Web(EWT) į BGN
лв2.00901
1 Energy Web(EWT) į HUF
Ft404.64108
1 Energy Web(EWT) į CZK
25.10661
1 Energy Web(EWT) į KWD
د.ك0.366915
1 Energy Web(EWT) į ILS
4.00599
1 Energy Web(EWT) į AOA
Kz1,096.61871
1 Energy Web(EWT) į BHD
.د.ب0.453531
1 Energy Web(EWT) į BMD
$1.203
1 Energy Web(EWT) į DKK
kr7.67514
1 Energy Web(EWT) į HNL
L31.53063
1 Energy Web(EWT) į MUR
54.80868
1 Energy Web(EWT) į NAD
$21.14874
1 Energy Web(EWT) į NOK
kr11.95782
1 Energy Web(EWT) į NZD
$2.02104
1 Energy Web(EWT) į PAB
B/.1.203
1 Energy Web(EWT) į PGK
K5.10072
1 Energy Web(EWT) į QAR
ر.ق4.37892
1 Energy Web(EWT) į RSD
дин.120.55263

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Energy Web

Kiek Energy Web(EWT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EWT kaina USD valiuta yra 1.203USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EWT į USD kaina?
Dabartinė EWT kaina USD valiuta yra $ 1.203. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Energy Web rinkos kapitalizacija?
EWT rinkos kapitalizacija yra $ 36.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EWT apyvartoje?
EWT apyvartoje yra 30.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EWT kaina?
EWT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 22.22484866USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EWT kaina?
EWT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.500832477028USD.
Kokia yra EWT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EWT yra $ 66.20KUSD.
Ar EWT kaina šiais metais kils?
EWT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EWT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:07:58(UTC+8)

Energy Web (EWT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

