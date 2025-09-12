Energy Web (EWT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Energy Web kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EWT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Energy Web kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Energy Web kainos prognozė
$1.206
$1.206$1.206
-0.16%
USD
Faktinis
Prognozė
Energy Web Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Energy Web (EWT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Energy Web galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.206 prekybos kainą 2025 m.

Energy Web (EWT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Energy Web galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2663 prekybos kainą 2026 m.

Energy Web (EWT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EWT ateities kaina yra $ 1.3296 su 10.25% augimo norma.

Energy Web (EWT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EWT ateities kaina yra $ 1.3960 su 15.76% augimo norma.

Energy Web (EWT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EWT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.4659, o augimo norma – 21.55%.

Energy Web (EWT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EWT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.5391, o augimo norma – 27.63%.

Energy Web (EWT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Energy Web kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.5071 prekybos kainą.

Energy Web (EWT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Energy Web kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.0839 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.206
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2663
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3296
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3960
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4659
    21.55%
  • 2030
    $ 1.5391
    27.63%
  • 2031
    $ 1.6161
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6969
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.7818
    47.75%
  • 2034
    $ 1.8709
    55.13%
  • 2035
    $ 1.9644
    62.89%
  • 2036
    $ 2.0626
    71.03%
  • 2037
    $ 2.1658
    79.59%
  • 2038
    $ 2.2740
    88.56%
  • 2039
    $ 2.3877
    97.99%
  • 2040
    $ 2.5071
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Energy Web kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.206
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.2061
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.2071
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.2109
    0.41%
Energy Web (EWT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EWT kaina yra $1.206. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Energy Web (EWT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EWT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.2061. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Energy Web (EWT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EWT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.2071. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Energy Web (EWT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EWT kaina yra $1.2109. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Energy Web kainų statistika

$ 1.206
$ 1.206$ 1.206

-0.16%

$ 36.25M
$ 36.25M$ 36.25M

30.06M
30.06M 30.06M

$ 56.81K
$ 56.81K$ 56.81K

--

Naujausia EWT kaina yra $ 1.206. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.16%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.81K.
Be to, EWT turi 30.06M apyvartą ir $ 36.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Energy Web (EWT)

Bandote įsigyti EWT? Dabar galite EWT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Energy Web ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EWT dabar

Energy Web istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Energy Web, dabartinė Energy Web kaina yra 1.206USD. Apyvartinė Energy Web (EWT) pasiūla yra 0.00 EWT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $36.25M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.010999
    $ 1.24
    $ 1.185
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.044000
    $ 1.286
    $ 1.125
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.330000
    $ 1.676
    $ 1.101
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Energy Web kaina pasikeitė $0.010999, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Energy Web buvo prekiaujama aukščiausia $1.286 ir žemiausia $1.125. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo EWT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Energy Web įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.330000 vertę. Tai rodo, kad EWT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Energy Web kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EWT kainų istoriją

Kaip veikia Energy Web (EWT) kainų prognozės modulis?

Energy Web Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EWT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Energy Web ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EWT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Energy Web kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EWT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EWT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Energy Web potencialą.

Kodėl EWT kainų prognozė yra svarbi?

EWT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EWT dabar?
Pagal jūsų prognozes, EWT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EWT kainų prognozė?
Remiantis Energy Web (EWT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EWT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EWT 2026 m.?
1 vieneto Energy Web (EWT) kaina šiandien yra $1.206. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EWT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EWT kaina 2027 m.?
Energy Web (EWT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EWT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EWT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Energy Web (EWT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EWT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Energy Web (EWT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EWT 2030 m.?
1 vieneto Energy Web (EWT) kaina šiandien yra $1.206. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EWT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EWT kainų prognozė 2040 metams?
Energy Web (EWT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EWT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.