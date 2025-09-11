Evrynet (EVRY) realiojo laiko kaina yra $ 0.00202. Per pastarąsias 24 valandas EVRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001597 iki aukščiausios $ 0.002416 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVRY kaina yra $ 0.6237858675687351, o žemiausia – $ 0.001175738247995547.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVRY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -14.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Evrynet (EVRY) rinkos informacija
Dabartinė Evrynet rinkos kapitalizacija yra $ 81.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.06. EVRY apyvartoje yra 40.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.02M
Evrynet (EVRY) kainos istorija USD
Stebėkite Evrynet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00033981
-14.39%
30 dienų
$ +0.000398
+24.53%
60 dienų
$ +0.000585
+40.76%
90 dienų
$ +0.000609
+43.16%
Evrynet kainos pokytis šiandien
Šiandien EVRY užfiksuotas $ -0.00033981 (-14.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Evrynet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000398 (+24.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Evrynet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EVRY rodiklis pasikeitė $ +0.000585 (+40.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Evrynet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000609 (+43.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system
Evrynet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Evrynet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EVRYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Evrynet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Evrynet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie Evrynet (EVRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Evrynet (EVRY)
Ieškote, kaip nusipirkti Evrynet? Viskas paprasta ir patogu! Evrynet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
