Evrynet (EVRY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Evrynet kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EVRY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Evrynet kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Evrynet kainos prognozė
$0.001983
$0.001983$0.001983
-0.45%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:55:01(UTC+8)

Evrynet Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Evrynet (EVRY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Evrynet galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001983 prekybos kainą 2025 m.

Evrynet (EVRY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Evrynet galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002082 prekybos kainą 2026 m.

Evrynet (EVRY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EVRY ateities kaina yra $ 0.002186 su 10.25% augimo norma.

Evrynet (EVRY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EVRY ateities kaina yra $ 0.002295 su 15.76% augimo norma.

Evrynet (EVRY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVRY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002410, o augimo norma – 21.55%.

Evrynet (EVRY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVRY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002530, o augimo norma – 27.63%.

Evrynet (EVRY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Evrynet kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004122 prekybos kainą.

Evrynet (EVRY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Evrynet kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006715 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001983
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002082
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002186
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002295
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002410
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002530
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002657
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002790
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002929
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003076
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003230
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003391
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003561
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003739
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003926
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004122
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Evrynet kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001983
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001983
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001984
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001991
    0.41%
Evrynet (EVRY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EVRY kaina yra $0.001983. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Evrynet (EVRY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EVRY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001983. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Evrynet (EVRY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EVRY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001984. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Evrynet (EVRY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EVRY kaina yra $0.001991. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Evrynet kainų statistika

$ 0.001983
$ 0.001983$ 0.001983

-0.44%

$ 80.09K
$ 80.09K$ 80.09K

40.39M
40.39M 40.39M

$ 3.68
$ 3.68$ 3.68

+3.68%

Naujausia EVRY kaina yra $ 0.001983. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.45%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 3.68.
Be to, EVRY turi 40.39M apyvartą ir $ 80.09K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Evrynet (EVRY)

Bandote įsigyti EVRY? Dabar galite EVRY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Evrynet ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EVRY dabar

Evrynet istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Evrynet, dabartinė Evrynet kaina yra 0.001983USD. Apyvartinė Evrynet (EVRY) pasiūla yra 0.00 EVRY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $80.09K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000023
    $ 0.002006
    $ 0.001983
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.000132
    $ 0.0038
    $ 0.001597
  • 30 dienų
    0.22%
    $ 0.000358
    $ 0.0038
    $ 0.001597
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Evrynet kaina pasikeitė $-0.000023, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Evrynet buvo prekiaujama aukščiausia $0.0038 ir žemiausia $0.001597. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo EVRY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Evrynet įvyko 0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000358 vertę. Tai rodo, kad EVRY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Evrynet kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EVRY kainų istoriją

Kaip veikia Evrynet (EVRY) kainų prognozės modulis?

Evrynet Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EVRY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Evrynet ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EVRY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Evrynet kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EVRY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EVRY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Evrynet potencialą.

Kodėl EVRY kainų prognozė yra svarbi?

EVRY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EVRY dabar?
Pagal jūsų prognozes, EVRY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EVRY kainų prognozė?
Remiantis Evrynet (EVRY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EVRY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EVRY 2026 m.?
1 vieneto Evrynet (EVRY) kaina šiandien yra $0.001983. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVRY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EVRY kaina 2027 m.?
Evrynet (EVRY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EVRY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EVRY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Evrynet (EVRY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EVRY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Evrynet (EVRY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EVRY 2030 m.?
1 vieneto Evrynet (EVRY) kaina šiandien yra $0.001983. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVRY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EVRY kainų prognozė 2040 metams?
Evrynet (EVRY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EVRY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:55:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.