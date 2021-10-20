Evrynet (EVRY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEvrynet (EVRY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Evrynet (EVRY) Informacija

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Oficiali svetainė:
https://evrynet.io
Baltoji knyga:
https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7

Evrynet (EVRY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Evrynet (EVRY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 80.09K
$ 80.09K$ 80.09K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 40.39M
$ 40.39M$ 40.39M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M
Visų laikų rekordas:
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
Visų laikų minimumas:
$ 0.001175738247995547
$ 0.001175738247995547$ 0.001175738247995547
Dabartinė kaina:
$ 0.001983
$ 0.001983$ 0.001983

Evrynet (EVRY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Evrynet (EVRY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų EVRY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek EVRY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate EVRY tokenomiką, galite peržiūrėti EVRY tokeno kainą realiuoju laiku!

Evrynet (EVRY) Kainų istorija

EVRY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

