Evmos logotipas

Evmos kaina(EVMOS)

$0.002364
+0.89%1D
USD
Evmos (EVMOS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:51:17(UTC+8)

Evmos (EVMOS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.05%

+0.89%

-5.60%

-5.60%

Evmos (EVMOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.002364. Per pastarąsias 24 valandas EVMOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002001 iki aukščiausios $ 0.003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVMOS kaina yra $ 4.5631978576814385, o žemiausia – $ 0.002182540953869803.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVMOS per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Evmos (EVMOS) rinkos informacija

No.4774

0.00%

EVMOS

Dabartinė Evmos rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.40K. EVMOS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 785632037. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.36M

Evmos (EVMOS) kainos istorija USD

Stebėkite Evmos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00002085+0.89%
30 dienų$ -0.000585-19.84%
60 dienų$ -0.002616-52.54%
90 dienų$ -0.001816-43.45%
Evmos kainos pokytis šiandien

Šiandien EVMOS užfiksuotas $ +0.00002085 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Evmos 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000585 (-19.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Evmos 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EVMOS rodiklis pasikeitė $ -0.002616 (-52.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Evmos 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001816 (-43.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Evmos (EVMOS) pokyčius?

Peržiūrėkite Evmos kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Evmos (EVMOS)

Evmos is a scalable and interoperable Ethereum, built on Proof-of-Stake with fast-finality.

Evmos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Evmos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EVMOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Evmos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Evmos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Evmos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Evmos (EVMOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Evmos (EVMOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Evmos prognozes.

Peržiūrėkite Evmos kainos prognozę dabar!

Evmos (EVMOS) Tokenomika

Supratimas apie Evmos (EVMOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVMOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Evmos (EVMOS)

Ieškote, kaip nusipirkti Evmos? Viskas paprasta ir patogu! Evmos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EVMOS į vietos valiutas

Evmos išteklius

Išsamesnei Evmos analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Evmos svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Evmos

Kiek Evmos(EVMOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EVMOS kaina USD valiuta yra 0.002364USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EVMOS į USD kaina?
Dabartinė EVMOS kaina USD valiuta yra $ 0.002364. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Evmos rinkos kapitalizacija?
EVMOS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EVMOS apyvartoje?
EVMOS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EVMOS kaina?
EVMOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.5631978576814385USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EVMOS kaina?
EVMOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002182540953869803USD.
Kokia yra EVMOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EVMOS yra $ 55.40KUSD.
Ar EVMOS kaina šiais metais kils?
EVMOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EVMOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Evmos (EVMOS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
