Ergo (ERG) realiojo laiko kaina yra $ 0.8456. Per pastarąsias 24 valandas ERG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8159 iki aukščiausios $ 0.8544 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ERG kaina yra $ 22.37470083618164, o žemiausia – $ 0.109036761354.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ERG per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ergo (ERG) rinkos informacija
No.491
$ 69.25M
$ 69.25M$ 69.25M
$ 99.35K
$ 99.35K$ 99.35K
$ 82.65M
$ 82.65M$ 82.65M
81.89M
81.89M 81.89M
97,739,924
97,739,924 97,739,924
81,890,580
81,890,580 81,890,580
83.78%
ERG
Dabartinė Ergo rinkos kapitalizacija yra $ 69.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.35K. ERG apyvartoje yra 81.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 81890580. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 82.65M
Ergo (ERG) kainos istorija USD
Stebėkite Ergo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001267
+0.15%
30 dienų
$ -0.0743
-8.08%
60 dienų
$ -0.1069
-11.23%
90 dienų
$ +0.0235
+2.85%
Ergo kainos pokytis šiandien
Šiandien ERG užfiksuotas $ +0.001267 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ergo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0743 (-8.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ergo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ERG rodiklis pasikeitė $ -0.1069 (-11.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ergo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0235 (+2.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ergo (ERG) pokyčius?
Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.
Ergo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ergo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ERGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ergo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ergo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ergo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ergo (ERG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ergo (ERG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ergo prognozes.
Supratimas apie Ergo (ERG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ERGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ergo (ERG)
Ieškote, kaip nusipirkti Ergo? Viskas paprasta ir patogu! Ergo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.