Ergo kaina(ERG)

1 ERG į USD – tiesioginė kaina:

$0.8456
+0.15%1D
USD
Ergo (ERG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:49:57(UTC+8)

Ergo (ERG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.8159
24 val. žemiausia
$ 0.8544
24 val. aukščiausia

$ 0.8159
$ 0.8544
$ 22.37470083618164
$ 0.109036761354
-0.05%

+0.15%

-0.06%

-0.06%

Ergo (ERG) realiojo laiko kaina yra $ 0.8456. Per pastarąsias 24 valandas ERG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8159 iki aukščiausios $ 0.8544 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ERG kaina yra $ 22.37470083618164, o žemiausia – $ 0.109036761354.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ERG per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ergo (ERG) rinkos informacija

No.491

$ 69.25M
$ 99.35K
$ 82.65M
81.89M
97,739,924
81,890,580
83.78%

ERG

Dabartinė Ergo rinkos kapitalizacija yra $ 69.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.35K. ERG apyvartoje yra 81.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 81890580. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 82.65M

Ergo (ERG) kainos istorija USD

Stebėkite Ergo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001267+0.15%
30 dienų$ -0.0743-8.08%
60 dienų$ -0.1069-11.23%
90 dienų$ +0.0235+2.85%
Ergo kainos pokytis šiandien

Šiandien ERG užfiksuotas $ +0.001267 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ergo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0743 (-8.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ergo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ERG rodiklis pasikeitė $ -0.1069 (-11.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ergo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0235 (+2.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ergo (ERG) pokyčius?

Peržiūrėkite Ergo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ergo (ERG)

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Ergo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ergo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ERGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ergo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ergo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ergo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ergo (ERG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ergo (ERG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ergo prognozes.

Peržiūrėkite Ergo kainos prognozę dabar!

Ergo (ERG) Tokenomika

Supratimas apie Ergo (ERG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ERGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ergo (ERG)

Ieškote, kaip nusipirkti Ergo? Viskas paprasta ir patogu! Ergo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ERG į vietos valiutas

Ergo išteklius

Išsamesnei Ergo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ergo

Kiek Ergo(ERG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ERG kaina USD valiuta yra 0.8456USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ERG į USD kaina?
Dabartinė ERG kaina USD valiuta yra $ 0.8456. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ergo rinkos kapitalizacija?
ERG rinkos kapitalizacija yra $ 69.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ERG apyvartoje?
ERG apyvartoje yra 81.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ERG kaina?
ERG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 22.37470083618164USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ERG kaina?
ERG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.109036761354USD.
Kokia yra ERG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ERG yra $ 99.35KUSD.
Ar ERG kaina šiais metais kils?
ERG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ERG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ergo (ERG) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

