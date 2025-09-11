Balance (EPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.005793. Per pastarąsias 24 valandas EPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004863 iki aukščiausios $ 0.005965 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EPT kaina yra $ 0.061734272639565727, o žemiausia – $ 0.003791516162432348.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EPT per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – +13.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Balance (EPT) rinkos informacija
Dabartinė Balance rinkos kapitalizacija yra $ 16.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 524.95K. EPT apyvartoje yra 2.82B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999999990. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.93M
Balance (EPT) kainos istorija USD
Stebėkite Balance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00069173
+13.56%
30 dienų
$ +0.001488
+34.56%
60 dienų
$ +0.001294
+28.76%
90 dienų
$ -0.000195
-3.26%
Balance kainos pokytis šiandien
Šiandien EPT užfiksuotas $ +0.00069173 (+13.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Balance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001488 (+34.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Balance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EPT rodiklis pasikeitė $ +0.001294 (+28.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Balance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000195 (-3.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Balance (EPT) pokyčius?
Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.
Balance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Balance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Balance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Balance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Balance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Balance (EPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Balance (EPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Balance prognozes.
Supratimas apie Balance (EPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Balance (EPT)
Ieškote, kaip nusipirkti Balance? Viskas paprasta ir patogu! Balance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
