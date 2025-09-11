Daugiau apie EPT

1 EPT į USD – tiesioginė kaina:

Balance (EPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:47(UTC+8)

Balance (EPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.09%

+13.56%

+37.99%

+37.99%

Balance (EPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.005793. Per pastarąsias 24 valandas EPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004863 iki aukščiausios $ 0.005965 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EPT kaina yra $ 0.061734272639565727, o žemiausia – $ 0.003791516162432348.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EPT per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – +13.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Balance (EPT) rinkos informacija

No.1009

28.20%

ETH

Dabartinė Balance rinkos kapitalizacija yra $ 16.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 524.95K. EPT apyvartoje yra 2.82B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999999990. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.93M

Balance (EPT) kainos istorija USD

Stebėkite Balance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00069173+13.56%
30 dienų$ +0.001488+34.56%
60 dienų$ +0.001294+28.76%
90 dienų$ -0.000195-3.26%
Balance kainos pokytis šiandien

Šiandien EPT užfiksuotas $ +0.00069173 (+13.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Balance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001488 (+34.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Balance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EPT rodiklis pasikeitė $ +0.001294 (+28.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Balance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000195 (-3.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Balance (EPT) pokyčius?

Peržiūrėkite Balance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Balance (EPT)

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

Balance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Balance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Balance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Balance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Balance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Balance (EPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Balance (EPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Balance prognozes.

Peržiūrėkite Balance kainos prognozę dabar!

Balance (EPT) Tokenomika

Supratimas apie Balance (EPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Balance (EPT)

Ieškote, kaip nusipirkti Balance? Viskas paprasta ir patogu! Balance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EPT į vietos valiutas

1 Balance(EPT) į VND
152.442795
1 Balance(EPT) į AUD
A$0.00874743
1 Balance(EPT) į GBP
0.00422889
1 Balance(EPT) į EUR
0.00492405
1 Balance(EPT) į USD
$0.005793
1 Balance(EPT) į MYR
RM0.02444646
1 Balance(EPT) į TRY
0.23907711
1 Balance(EPT) į JPY
¥0.851571
1 Balance(EPT) į ARS
ARS$8.2521285
1 Balance(EPT) į RUB
0.48939264
1 Balance(EPT) į INR
0.51111639
1 Balance(EPT) į IDR
Rp94.96719792
1 Balance(EPT) į KRW
8.04578184
1 Balance(EPT) į PHP
0.33124374
1 Balance(EPT) į EGP
￡E.0.27870123
1 Balance(EPT) į BRL
R$0.0312822
1 Balance(EPT) į CAD
C$0.00799434
1 Balance(EPT) į BDT
0.7055874
1 Balance(EPT) į NGN
8.73752397
1 Balance(EPT) į COP
$22.71759708
1 Balance(EPT) į ZAR
R.0.10131957
1 Balance(EPT) į UAH
0.23913504
1 Balance(EPT) į VES
Bs0.903708
1 Balance(EPT) į CLP
$5.567073
1 Balance(EPT) į PKR
Rs1.64526993
1 Balance(EPT) į KZT
3.12289044
1 Balance(EPT) į THB
฿0.18415947
1 Balance(EPT) į TWD
NT$0.17581755
1 Balance(EPT) į AED
د.إ0.02126031
1 Balance(EPT) į CHF
Fr0.00457647
1 Balance(EPT) į HKD
HK$0.04506954
1 Balance(EPT) į AMD
֏2.21356323
1 Balance(EPT) į MAD
.د.م0.05231079
1 Balance(EPT) į MXN
$0.1077498
1 Balance(EPT) į SAR
ريال0.02172375
1 Balance(EPT) į PLN
0.02108652
1 Balance(EPT) į RON
лв0.02514162
1 Balance(EPT) į SEK
kr0.05416455
1 Balance(EPT) į BGN
лв0.00967431
1 Balance(EPT) į HUF
Ft1.94720109
1 Balance(EPT) į CZK
0.12084198
1 Balance(EPT) į KWD
د.ك0.001766865
1 Balance(EPT) į ILS
0.01923276
1 Balance(EPT) į AOA
Kz5.30007363
1 Balance(EPT) į BHD
.د.ب0.002183961
1 Balance(EPT) į BMD
$0.005793
1 Balance(EPT) į DKK
kr0.03695934
1 Balance(EPT) į HNL
L0.15183453
1 Balance(EPT) į MUR
0.2635815
1 Balance(EPT) į NAD
$0.10184094
1 Balance(EPT) į NOK
kr0.05752449
1 Balance(EPT) į NZD
$0.00973224
1 Balance(EPT) į PAB
B/.0.005793
1 Balance(EPT) į PGK
K0.02456232
1 Balance(EPT) į QAR
ر.ق0.02108652
1 Balance(EPT) į RSD
дин.0.58016895

Balance išteklius

Išsamesnei Balance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Balance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Balance

Kiek Balance(EPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EPT kaina USD valiuta yra 0.005793USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EPT į USD kaina?
Dabartinė EPT kaina USD valiuta yra $ 0.005793. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Balance rinkos kapitalizacija?
EPT rinkos kapitalizacija yra $ 16.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EPT apyvartoje?
EPT apyvartoje yra 2.82BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EPT kaina?
EPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.061734272639565727USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EPT kaina?
EPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003791516162432348USD.
Kokia yra EPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EPT yra $ 524.95KUSD.
Ar EPT kaina šiais metais kils?
EPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

